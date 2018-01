DA REDAÇÃO

O prefeito Roberto Naves (PTB) assinou contrato com a Caixa Econômica Federal na quinta-feira (11.jan) para que a instituição assuma a partir de agora a gestão da folha de pagamento dos servidores municipais de Anápolis em substituição ao Banco do Brasil. O ato foi acompanhado pelo ministro das Cidades, Alexandre Baldy, pelo deputado federal Jovair Arantes (PTB) e pelo vice-presidente de Produtos de Varejo da Caixa, Fábio Lenza. O vereador Leandro Ribeiro (PTB) representou a Câmara Municipal e também estiveram presentes na solenidade os executivos da Caixa Max Nazareno, Gilmar Lopes Peixoto e Marise Fernandes.

Segundo a administração, para o funcionalismo público municipal a transferência traz vários benefícios como, por exemplo, a isenção total da taxa de serviços da conta corrente e cartão de crédito no período de 12 meses.

“Além dos ganhos obtidos para os servidores, a mudança representa um aporte financeiro importante para a gestão municipal”, afirmou o secretário da Fazenda, Geraldo Lino Ribeiro. Esta é uma forma encontrada para reforçar os cofres municipais, garantindo receita para investimentos em obras e serviços. A Caixa Econômica possui a maior rede de atendimento de Anápolis e para garantir ao servidor todas as facilidades possíveis, vai instalar um posto de atendimento e terminais de autoatendimento no Centro Administrativo.

Entre outros benefícios preparados para os funcionários da prefeitura, aposentados e pensionistas interessados em crédito consignado vão ganhar prazo e taxa de juros promocionais. O secretário Geraldo Lino diz que não há motivo para preocupações. Todas as providências foram tomadas para que não haja nenhum transtorno. As contas foram pré-abertas de forma automática e o servidor só tem que comparecer à sua agência de relacionamento para regularizar a conta.

Foram definidos dias e horários para que o servidor vá até a agência – será divulgado um cronograma do site da prefeitura com a ficha de pré-cadastro preenchida. O download do documento pode ser feito na mesma página onde está disponível o cronograma. Os servidores que têm conta corrente ativa na Caixa Econômica Federal terão seus salários creditados automaticamente. A partir do dia 15 de janeiro as agências da Caixa vão funcionar em horário especial para atender aos servidores municipais.