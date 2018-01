O Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino de Anápolis (Sinpma), em assembleia na sua sede na quinta-feira (18.jan), decidiu aceitar a proposta do prefeito Roberto Naves (PTB), de reajuste salarial de 2,95% agora, com a condição que os 3,86% de aumento, para completar o piso nacional da categoria no ano de 2018 (6,81%), seja dado em abril, pagando inclusive os meses retroativos.

“Nós vamos passar essa posição para o prefeito, e que seja encaminhado o projeto para a Câmara Municipal e já garanta em lei essa diferença faltante para os 6,81% em abril, que já seja colocada para que dê mais tranquilidade para as demais demandas que nós ainda temos com a administração municipal”, explicou a presidente do Sinpma, Márcia Abdala. Segundo a entidade, cerca de 70 professores participaram da assembleia.

O Sinpma também tratou de outras pautas: concessão de titularidade, concessão da progressão horizontal, realização de concurso público, retorno da Gratificação de Regência aos professores readaptados, implantação do Fórum Municipal de Educação, reforma e melhoria da rede física das escolas e Cmeis, manutenção da alíquota de 11% referente à contribuição previdenciária dos servidores municipais para o Issa.

