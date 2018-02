ANDRÉ RIBEIRO

No dia 7 de fevereiro, a Apae Anápolis realizará o seu tradicional bazar, na Escola Maria Montessori, que oferece produtos apreendidos pela Receita Federal e doados pelo órgão à entidade. O evento vai acontecer entre 8h e 17h.

Serão vários tipos de produtos comercializados, como por exemplo, eletrônicos incluindo celulares, cartões de memória, vídeo games, carregadores, utensílios domésticos, produtos para a casa, vestuário, perfumes e brinquedos.

Existem algumas restrições quanto à compra das mercadorias, estipuladas pela Receita Federal. Uma delas é a de que os produtos só poderão ser adquiridos por pessoas físicas. Além disso, é estipulada uma quantidade máxima de produtos que cada pessoa pode comprar, definida por seu tipo.

Todas as informações relevantes estarão afixadas no local do bazar e serão repassadas também pelos colaboradores que estarão auxiliando os clientes.

Os interessados em participar do bazar realizarão um cadastro simples e rápido na portaria, o qual servirá para a prestação de contas futuras.

A Apae Anápolis pretende arrecadar cerca de R$ 60 mil com as vendas dos produtos e todo o valor arrecadado será direcionado para a manutenção de vários projetos realizados pela unidade de ensino da instituição, a Escola Maria Montessori, que atende crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual e/ou múltipla.

