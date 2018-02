FERNANDA MORAIS

(Foto: Ismael Vieira)

O ex-prefeito de Anápolis Adhemar Santillo (PSDB) admitiu na manhã desta segunda-feira (5.fev.18) que já conversou com sua família a respeito da sua motivação para participar das eleições de 2018. A ideia, segundo ele, é disputar o pleito como candidato a deputado federal.

O último cargo eletivo ocupado por Adhemar foi o de prefeito de Anápolis, entre 1997 e 2000.

Para que sua candidatura se concretize, Adhemar Santillo disse que depende apenas do aval do seu partido. O ex-prefeito, inclusive, já informou a sua pretensão política ao governador Marconi Perillo (PSDB).

“Hoje estou no PSDB e não vou deixar o partido. Marconi recebeu com satisfação a nossa decisão. O governador é considerado da nossa família, o seu vínculo com o ex-governador Henrique Santillo, meu irmão, era muito grande. Então temos esse apoio de Marconi à nossa proposta”, informou.

Adhemar Santillo frisou ainda que o seu desejo de retornar para política como candidato não impede que o PSDB lance outros nomes para o Congresso Nacional. “Pelo contrário, se necessário fazer convenções, não vejo problema. A única coisa que posso garantir é que não buscarei outra legenda, mesmo que seja da base de Marconi, para disputar as eleições”, concluiu.