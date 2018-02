FERNANDA MORAIS

Uma triste notícia foi confirmada na manhã desta segunda-feira (5.fev.18) em Anápolis: a vereadora Vilma Rodrigues (PSC) está internada em estado grave na UTI de um hospital em Goiânia.

Diversas informações circularam em redes sociais sobre o assunto no final de semana, mas nada havia sido divulgado. A família de Vilma está tratando o caso com discrição, mas nesta segunda-feira o filho da vereadora, delegado Manoel Vanderic Filho, falou com o radialista Márcio Gomes, da Rádio Manchester AM, repassando informações do quadro atual.

De acordo com Márcio Gomes, que é amigo da família de Vilma, o delegado está “abatido e emocionado”, por isso preferiu não gravar entrevista sobre o assunto, mas informou que repassará notícias diárias em relação ao quadro clínico de sua mãe a ele.

Manoel Vanderic disse que Vilma Rodrigues não tornou público o seu problema de saúde porque o quadro era considerado simples, com previsão de alta no último sábado (3.fev.18). Acontece que no meio de um procedimento, a vereadora teve complicações, levando a equipe médica a optar por um coma induzido.

O coma induzido, ainda de acordo com o radialista Márcio Gomes, é para garantir que a recuperação de Vilma Rodrigues aconteça mais rápido. O delegado, que está de licença de suas atividades na Polícia Civil, também informou que ficará ao lado da mãe até sua completa recuperação.

