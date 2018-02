FERNANDA MORAIS

O prefeito Roberto Naves (PTB) confirmou, na manhã desta terça-feira (6.fev.18), que Rodolfo Valentini deverá continuar como secretário de Desenvolvimento Social, Trabalho, Emprego e Renda. Segundo o petebista, Valentini tem feito um bom trabalho na área como secretário interino, portanto, não há necessidade de mudanças.

“A secretaria está indo muito bem. O Rodolfo Valentini continuará respondendo pelo Desenvolvimento Social”, disse Roberto Naves. Com a decisão, Valentini permanecerá na presidência do Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Anápolis (Issa), acumulando as duas funções.

O prefeito justificou que a primeira-dama Vivian Albernaz realiza um trabalho voluntário de qualidade na Secretaria de Desenvolvimento Social e vai continuar exercendo esse papel, considerada por Roberto também essencial para o bom andamento da pasta.

Esse foi o único novo nome confirmado pelo prefeito em relação a sua nova equipe de trabalho. Mesmo sem o pronunciamento oficial do petebista, especula-se que o empresário Karin Abrão assuma definitivamente a Secretaria de Esportes.

Roberto Naves garantiu que nesta quarta-feira (7.fev.18) fará o anúncio oficial dos titulares das secretarias de Desenvolvimento Econômico; de Esportes; Chefia de Gabinete e Controladoria Geral do Município.