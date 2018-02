O secretário estadual de Desenvolvimento, Francisco Pontes, informou que o centro de convenções de Anápolis será concluído em abril. Acompanhado do prefeito Roberto Naves (PTB), ele visitou o canteiro de obras na manhã desta terça-feira (6.fev.18).

Localizado na saída sul de Anápolis, o centro de convenções começou a ser construído em 2013. A obra é orçada em R$ 139,3 milhões.

“Ao passar a compor o governo estadual, assumindo a Secretaria de Desenvolvimento, tive como uma das minhas prioridades a entrega deste centro de convenções concluído e tive total apoio do governador Marconi Perillo, que sempre olhou por Anápolis e sempre soube reconhecer a importância desta cidade para Goiás”, disse Francisco Pontes.

O secretário Francisco Pontes também informou que fará vistorias em outras obras em andamento no município. “Em breve, estaremos visitando o aeroporto de cargas que é outra obra de suma importância para Anápolis e para a economia goiana”, disse.

Localizado próximo ao Daia, em uma área de 32 mil metros quadrados, o centro de convenções terá dois auditórios com capacidade para 720 e 2.260 lugares, equipados com camarotes e camarins. Também será equipado com dois miniauditórios, com capacidade para 145 lugares cada.

Além disso, possui três blocos para exposições que podem ser utilizados separadamente ou juntos com uma área de 13 mil metros quadrados, 11 salas de apoio, um teatro de arena com capacidade para 500 pessoas, área para restaurante para 200 pessoas, além de áreas de circulação.

Francisco Pontes foi acompanhado pelo secretário estadual de Gestão e Planejamento, Joaquim Mesquita, e pelos superintendentes Executivos da SED Luiz Medeiros (Indústria e Comércio) e Bill O’Dwyer (Comércio Exterior). Também estava presente o presidente da Associação Comercial e Industrial de Anápolis (Acia), Anastacios Apostolos Dagios.

O reitor da UEG, Haroldo Reimer, também participou da vistoria. O governador Marconi Perillo disse que pretende passar a gestão do centro de convenções para a Universidade Estadual de Goiás.

