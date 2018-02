FERNANDA MORAIS

Pela primeira vez, o delegado de Polícia Civil Manoel Vanderic Filho veio a público falar sobre o estado de saúde da sua mãe, vereadora Vilma Rodrigues (PSC), que desde o início desse mês está internada em estado grave na UTI de um hospital em Goiânia.

Em uma publicação em seu perfil no Instagram, o delegado contou que há cerca de um ano a vereadora começou a investigar alguns problemas de saúde. “Mas somente no começo deste janeiro, descobrimos a causa: tratava-se de um craniofaringioma, um tumor benigno localizado na base do cérebro, em uma região muito delicada”, disse.

Manoel Vanderic detalhou que Vilma foi operada com sucesso no dia 27 de janeiro e estava se recuperando bem na UTI do Hospital Araújo Jorge quando sofreu um AVC hemorrágico e, infelizmente, teve seu quadro de saúde agravado.

“Desde então, ela está em coma induzido, entubada e recebendo os cuidados necessários. Os dias seguintes foram bem complicados com a contaminação por uma bactéria resistente. Ela está resistindo bravamente e corajosamente, mas o quadro ainda é bem delicado”, continuou o policial.

Por serem figuras públicas e conhecidas na cidade a notícia sobre o estado de saúde da vereadora foi divulgada nos veículos de comunicação e nas redes sociais desde o último final de semana. De lá para cá, a família de Vilma Rodrigues tratou o caso com bastante discrição. Nesse sentido, Manoel Vanderic aproveitou sua publicação para explicar a causa do silêncio.

“O silêncio da nossa família decorreu de uma anestesia sobrenatural que nos atingiu e não por desprezo pelo amor dos nossos amigos. Com a graça de nosso senhor Jesus estamos conseguindo respirar e explicar agora os acontecimentos para pedir a continuidade das orações e honrar o carinho que nos foi oferecido”.

Antes desse seu pronunciamento feito pela internet, o delegado se preocupou em manter a população informada sobre o caso. Amigo da família, o radialista Márcio Gomes, da Rádio Manchester AM, ficou encarregado de repassar os boletins médicos atualizados da vereadora durante a programação jornalística da emissora.

Manoel Vanderic segue licenciado de suas atividades na Polícia Civil e permanecerá ao lado de sua mãe até sua alta médica. Ainda em sua postagem o policial agradeceu ao carinho da população e suplicou pela continuidade das orações. “O intuito desta postagem é agradecer o carinho, explicar nosso recolhimento e suplicar por mais orações, que tenho certeza é o instrumento para a cura completa dela”.