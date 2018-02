Foi empossada na noite de quarta-feira (7.fev), no Tatersal do Parque de Exposições na BR-153, a nova diretoria do Sindicato Rural de Anápolis (SRA). Pedro Olímpio Neto foi reeleito presidente da entidade, ao lado de José Caixeta (vice-prefeito), Joar José Ribeiro (2º vice-presidente), Emival Silveira Duarte (secretário) e Marcos Antonio da Silva (tesoureiro).

O ministro das Cidades, Alexandre Baldy, que estava em Anápolis participando de um evento da Acia, aproveitou para ir à cerimônia do SRA. Em discurso ele disse que estava honrado em participar da posse da nova diretoria e se colocou à disposição dos produtores rurais. “Sinto-me feliz em estar aqui, podem contar comigo, estamos abertos para ouvir vocês e ajudar a classe ruralista”, frisou Baldy.

O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico e da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Francisco Pontes, representou o governador Marconi Perillo e o prefeito de Anápolis, Roberto Naves. Representando o senador Ronaldo Caiado, esteve presente o diretor da CMTT Carlos César Toledo. Representando a Federação da Agricultura do Estado de Goiás (Faeg), o superintendente do Senar Goiás, Antonio Carlos de Sousa Lima Neto. Da Câmara Municipal, estiveram presentes os vereadores Luzimar Silva (PMN) e Elinner Rosa (MDB).

Pedro Olímpio disse que o agronegócio é o carro chefe da economia e que o Brasil precisa crescer, portanto há necessidade de investir no setor. “Entendemos que o pior da crise já passou e precisamos trabalhar para que a máquina volte a funcionar. O agronegócio é a principal engrenagem para isso, queremos ver o Brasil ser uma potência. Tenho certeza da nossa união para produzir, para exportar grãos e carne, o agro é o que move o País”, disse Pedro Olímpio.

Eventos

O novo Parque de Exposições é funcional e bem amplo. Prova disso é que o primeiro leilão de gado no tatersal será no dia 28 de fevereiro, às 19h. A entrada de animais será até as 17h. Será o pontapé para a realização semanal de leilões no novo espaço. O tatersal tem capacidade para acomodar 400 pessoas sentadas, é climatizado e conta com cozinha.

A Expoana 2018 vai ser realizada de 27 de abril a 5 de maio. Além da exposição de máquinas, implementos e animais, terá ainda rodeio e shows de grandes artistas, como Wesley Safadão, Maiara e Maraísa e Cléber e Cauã. “Nosso compromisso é fortalecer o agronegócio e apoiar o produtor rural e também não deixamos o lazer de fora, somos responsáveis por organizar uma das melhores exposições agropecuárias do Estado”, finalizou Pedro Olímpio.

Diretoria triênio 2018/2021

DIRETORIA EXECUTIVA

Titulares

Pedro Olímpio Neto – presidente

José Vitor Ramos Caixeta – 1º vice presidente

Joar José Ribeiro – 2º vice presidente

Emival Silveira Duarte – secretário

Marcos Antônio Silva – tesoureiro

Suplentes

1 – Azamor Leite Teixeira

2 – José Ricardo Caixeta Ramos

3 – Ubirajara José Carneiro Júnior

4 – Iris Rosa Silva

5 – José Antônio de Almeida Filho

CONSELHO FISCAL

Titulares

1 – Maurício Camacho Braga

2 – Jales Leite Pereira

3 – Lázaro Moreira da Cunha

Suplentes

1 – João Bosco Adorno

2 – Carlos Melchior da Silva Alcântara

3 – Mário Lúcio da Cunha

CARGOS DE REPRESENTAÇÃO

Delegados Representantes

1 – Randerson de Aguiar Pereira

2 – Jean Carlo Constante

Suplentes

1 – Adonílio Leite Pereira

2 – Anísio Geraldo Leite

Diretor de Parque

Vantuir Antonio de Brito – titular

Jamil Carneiro Júnior – suplente

