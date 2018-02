FERNANDA MORAIS

O presidente do PTB de Goiás, deputado federal Jovair Arantes, esteve em Anápolis na última quarta-feira (14.fev.18). Junto com o prefeito Roberto Naves (PTB), o superintendente do Ministério do Trabalho, Leonardo Arantes, o presidente da Câmara Municipal, Amilton Filho (SD), e o vereador Leandro Ribeiro (PTB), o deputado visitou alguns parques da cidade, entre eles o Parque da Cidade, localizado no final da Avenida Brasil Sul. O vereador Leandro Ribeiro fez um registro da movimentação dos políticos no seu Instagram.

Durante sua passagem por Anápolis Jovair Arantes falou sobre a possível sucessão na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Científico, e Tecnológico, Agricultura, Pecuária e Irrigação (SED), que hoje tem como titular o empresário Francisco Pontes. Jovair garantiu que o PTB trabalha para que a SED permaneça sobre o comando de um anapolino, no caso, o vereador Leandro Ribeiro.

“Anápolis é a Manchester goiana. A cidade é considerada como locomotiva para o desenvolvimento econômico e industrial de Goiás. Caso seja feita essa substituição, se o Francisco tiver motivos para deixar a secretaria, o vereador Leandro é da cidade, é gabaritado e qualificado, conhece a política local e tem capacidade para manter um bom relacionamento com outros municípios de Goiás”, disse o deputado.

Jovair Arantes informou que já conversou com o governador Marconi Perillo (PSDB) e com o vice José Eliton (PSDB), sobre a indicação do PTB para a SED. “Teremos mudanças na administração estadual, José Eliton assumindo o governo é possível que tenha essas alterações no secretariado”, comentou o petebista acrescentando que o nome de Leandro Ribeiro foi discutido e aceito por lideranças políticas de Anápolis, pela Associação Comercial e Industrial (Acia) e também com prefeitos do PTB de outros municípios.