FERNANDA MORAIS

Na manhã desta quinta-feira (15.fev.18), o delegado de Polícia Civil Manoel Vanderic Filho voltou a falar sobre o estado de saúde da sua mãe, vereadora Vilma Rodrigues (PSC), que desde o início desse mês está internada em estado grave na UTI de um hospital em Goiânia.

Novamente em uma postagem no seu perfil do Instagram, o delegado relembrou as orações que tem pedido pela vida de Vilma Rodrigues. “Hoje compartilho o milagre de ela integrar um pequeno grupo que sobrevive há eventos tão agressivos como o tumor cerebral, o AVC e uma infecção” escreveu Manoel Vanderic que em seguida elogiou a equipe médica que assiste Vilma Rodrigues e falou sobre sua fé como cristão.

“Não tenho dúvidas que a competência dos médicos e enfermeiros só agiu pelas mãos do senhor Jesus, através da intercessão da mãe dele, , e das orações de todos vocês”, registrou.

Logo após, o policial relatou que sua mãe inicia uma nova fase do seu processo de recuperação já com perspectiva de receber alta médica. “Nessa fase que se inicia, minha mãe ainda precisa vencer a bactéria resistente que ela contraiu, luta que ela já começou a superar e atravessar os danos neurológicos de tantas agressões. Assim que isso acontecer e ela conseguir respirar sozinha, teremos a graça de trazê-la para casa para terminar seu tratamento no conforto do lar”, informou.

Por fim, o delegado reforçou o pedido pela continuidade das orações até a completa recuperação da vereadora. “Peço para nossos amigos que intensifiquem as orações, que se lembrem dela quando colocarem os joelhos no chão, que supliquem a Deus que ouça nossas preces e os pedidos de Maria, pelo fim dessa difícil travessia. Peço também que rezem por tantos pacientes do Araújo Jorge que angustiam dores inimagináveis”, disse Manoel Vanderic finalizando o seu relato.

Tratamento

Desde o início de fevereiro a vereadora Vilma Rodrigues (PSC) está internada em estado grave na UTI de um hospital em Goiânia. Em publicações anteriores no seu perfil do Instagram, Manoel Vanderic Filho contou que há cerca de um ano sua mãe começou a investigar alguns problemas de saúde, descobertos no começo de janeiro de 2018. A vereadora foi diagnosticada com um craniofaringioma, um tumor benigno localizado na base do cérebro, em uma região muito delicada.

Manoel Vanderic detalhou que Vilma foi operada com sucesso no dia 27 de janeiro e estava se recuperando bem na UTI do Hospital Araújo Jorge quando sofreu um AVC hemorrágico e, infelizmente, teve seu quadro de saúde agravado.“Desde então, ela está em coma induzido, entubada e recebendo os cuidados necessários. Os dias seguintes foram bem complicados com a contaminação por uma bactéria resistente. Ela está resistindo bravamente e corajosamente, mas o quadro ainda é bem delicado”, continuou o policial na primeira publicação feita através de sua rede social com notícias de sua mãe.

Com a melhora de sua mãe, e perspectivas de alta médica, o delegado informou que na manhã desta quinta-feira voltou as suas atividades na Polícia Civil.