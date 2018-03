FERNANDA MORAIS

Na manhã desta quinta-feira (8.mar.18), o delegado de polícia Civil Manoel Vanderic Filho falou novamente sobre o estado de saúde de sua mãe, vereadora Vilma Rodrigues (PSC). Desde o início de fevereiro a vereadora está internada em estado grave na UTI do Hospital Araújo Jorge em Goiânia diagnosticada com um craniofaringioma, um tumor benigno localizado na base do cérebro, em uma região muito delicada. Infelizmente as notícias trazidas hoje pelo delegado não são boas.

Pela rede social Whatsapp, circulou um áudio do delgado que diz “o estado de saúde dela piorou muito, hoje ela está precisando de doadores de plaquetas, é mais específico que o de sangue. Tem que ser doador contumaz [que fez doação a menos de seis meses] para conseguir doar para ela porque aí os exames estão em dias. Só falar que é direcionado para Vilma Rodrigues Correa que está na UTI do Hospital Araújo Jorge”, informou.

Em seu perfil no Instagram, o delegado reforçou o pedido e fez uma postagem no início da noite de hoje dizendo que “hoje precisamos de uma oração diferente, em forma de plaquetas. Esta, ajudará fisicamente na recuperação da minha mãe. As doações são recebidas no Banco de Sangue do Hospital Araújo Jorge, no Setor universitário em Goiânia, onde basta informar que são destinadas para a paciente Vilma Rodrigues da UTI. Podem doar apenas quem já doou plaquetas nos últimos 6 meses e estiverem com os exames em mãos. Portadores de qualquer tipo sanguíneo, de segunda a sexta das 9:00 às 17 horas”, informou.

A situação da vereadora é bem diferente do que o anunciado por Vanderic no dia 15 de fevereiro quando o delegado fez uma postagem no seu perfil do Instagram agradecendo as orações pela vida de Vilma Rodrigues.

“Hoje compartilho o milagre de ela integrar um pequeno grupo que sobrevive há eventos tão agressivos como o tumor cerebral, o AVC e uma infecção” escreveu Manoel Vanderic que em seguida elogiou a equipe médica que assiste Vilma Rodrigues e falou sobre sua fé como cristão. Na mesma publicação, o delegado falou que sua mãe iniciava uma nova fase de seu processo de recuperação já com perspectiva de receber alta médica.

“Nessa fase que se inicia, minha mãe ainda precisa vencer a bactéria resistente que ela contraiu, luta que ela já começou a superar e atravessar os danos neurológicos de tantas agressões. Assim que isso acontecer e ela conseguir respirar sozinha, teremos a graça de trazê-la para casa para terminar seu tratamento no conforto do lar”, informou.

Licença

No dia 21 de fevereiro os vereadores aprovaram, por unanimidade dos votos, pedido de licença, por motivos de saúde, de Vilma Rodrigues. O presidente da Câmara Municipal, Amilton Filho (SD) explicou o que o Regimento Interno Casa e também a Lei Orgânica do Município determina sobre essa questão da necessidade do afastamento de vereadores de suas atividades no Legislativo por problemas de saúde.

“Nosso Regimento Interno preconiza que esse tipo de solicitação do vereador precisa do aval do plenário. Mas para que não haja qualquer tipo de especulação ou dúvida, vamos esclarecer como tudo funciona”, disse Amilton Filho.

O presidente detalhou que no dia 5 de fevereiro, data em que os vereadores tinham que se apresentar para as atividades de plenário para realização da primeira sessão ordinária do ano, a assessoria da vereadora Vilma Rodrigues apresentou uma documentação médica para justificar sua ausência com validade até o dia 18 de fevereiro.

Como a ausência precisou ser prolongada, no dia 19 de fevereiro foi protocolado um requerimento com pedido de licença da vereadora por mais 30 dias. O documento foi subscrito pelo líder do PSC na Casa, vereador Lélio Alvarenga (PSC). Ainda de acordo com o presidente da Câmara Municipal, essa nova licença da vereadora Vilma Rodrigues não exige que se faça a convocação do suplente de seu partido. O novo documento aprovado pelo plenário no dia 21 de fevereiro tem validade até o dia 21 de março.

“Deus queira que não, mas caso haja necessidade, a partir do dia 21 de março, se sua família ou os médicos que acompanham a vereadora julgar necessário prorrogar a licença, temos o prazo de 15 dias para convocar e dar posse ao suplente. Torcemos para que no dia 21 de março a vereadora possa retomar o seu espaço na Casa e exercer o seu mandato conferido pelo povo de Anápolis”, concluiu Amilton Filho.

Mandato

A vereadora Vilma Rodrigues foi eleita pelo PSC com 3.557 votos em sua primeira eleição disputada, no mês de outubro de 2016. Ela entrou para história política da cidade como a mulher mais bem votada entre todas as eleições municipais já realizadas. No ranking geral, Vilma Rodrigues é a segunda vereadora que conseguiu mais votos em uma eleição, ficando apenas atrás do recordista, Antônio Roberto Gomide (PT), que em 2016 somou 11.647 votos.

