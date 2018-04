FERNANDA MORAIS

O deputado federal Daniel Vilela, presidente estadual do MDB, disse que convidou o odontólogo Márcio Corrêa (foto) para assumir a presidência do partido em Anápolis. Caso aceite a proposta, Corrêa assumirá o posto que até então estava ocupado pelo ex-vereador Eli Rosa, que deve ser destituído do comando da legenda após anunciar seu apoio à candidatura do senador Ronaldo Caiado (DEM) ao Governo de Goiás.

Daniel Vilela disse que foi pego de surpresa com a manifestação de Eli Rosa “o qual tenho amizade, gratidão e lealdade”. “Entendo suas razões. A política é democrática e temos que respeitar os desejos e as vontades de cada um. O Eli manifestou a sua vontade de deixar o partido e se candidatar a deputado em uma legenda que fará aliança com outro candidato ao governo”, comentou Vilela.

O deputado federal pontuou que no MDB não existe cadeira vazia. Segundo ele, sempre que alguém levanta do posto de liderança, tem outra pessoa que procura os dirigentes de imediato para ocupar a função e continuar contribuindo com os projetos do partido. “Convidei uma pessoa que julgo preparada, que tem um perfil empreendedor, dinâmico e carismático. O doutor Márcio Corrêa quer iniciar sua trajetória política e fiz o convite para ele liderar o partido em Anápolis”, confirmou.

Daniel Vilela também falou sobre a decisão de Adib Elias, atual prefeito de Catalão e considerado pemedebista histórico, de apoiar Ronaldo Caiado nas eleições desse ano. “Não esperávamos, mas também deve ter suas razões para tomar essa decisão precipitada já que as convenções acontecem apenas em agosto. Temos que respeitar, mas hoje represento a maioria do MDB com mais de 30 prefeitos que defendem candidatura própria ao Governo de Goiás”, considerou.

Por fim, Daniel Vilela comentou o apoio declarado do prefeito e Goiânia, Iris Rezende, a sua pré-candidatura ao Palácio das Esmeraldas. Para o presidente regional do MDB “Iris é nosso líder maior, nunca duvidei da sua decisão porque ele é coerente. Estamos felizes com sua manifestação e confiantes que vai estimular outros parceiros a engajar no nosso projeto para Goiás”, concluiu.