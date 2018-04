ANNA FLÁVIA LOPES

Para comemorar o Dia Municipal e Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado nesta segunda-feira (2.abr.18), a Prefeitura de Anápolis vai realizar a Semana de Conscientização do Autismo.

A iniciativa acontece em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Anápolis (Aspaa).

A programação tem início na noite de segunda, com um passeio ciclístico que sai do Parque Ipiranga às 19h30. Na quarta-feira (4.abr.18), às 14h, será realizado o Cinema Azul, onde será exibido um filme voltado para o assunto, no Cine Prime do Anashopping.

No sábado (7.abr.18), na Praça Americano do Brasil, estarão disponíveis vários atendimentos de saúde, psicologia, estética e orientação jurídica. Durante o evento, poderá ser solicitada a carteirinha do autista, que assegura a execução de leis que protegem e garantem a inclusão social das pessoas com autismo. A ação na Praça Americano do Brasil acontece entre as 8h e 12h, e fecha a Semana de Conscientização do Autismo.

