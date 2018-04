ANNA FLÁVIA LOPES

Especial para o JE

Durante o feriado da Semana Santa, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou em Goiás queda no número de acidentes e feridos, mas houve aumento no número de mortes em relação ao mesmo período de 2017.

Foram registrados 27 acidentes, que deixaram 35 feridos e três mortos durante os quatro dias do feriado. Já 42 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados e os radares flagraram mais de 5,9 mil condutores acima da velocidade permitida.

As três mortes ocorreram em um acidente no domingo (1º.abr.18), quando um micro-ônibus que levava um grupo de religiosos saiu da pista e capotou na BR-060 em Guapó.

Foram feitas 3418 autuações e 12 pessoas foram detidas. Além disso, foram registradas 173 ocorrências de não uso de cinto de segurança, 122 casos de uso do celular ao volante, 193 ultrapassagens indevidas e 18 casos de utilização da cadeirinha de forma incorreta.

Em 2017 foram registrados 50 acidentes, com 51 feridos e dois mortos, mais de 4 mil autuações e 83 pessoas foram flagradas dirigindo embriagadas, além dos radares mostrarem mais de 7 mil motoristas acima da velocidade permitida.

Também houve redução no número das demais infrações, exceto do uso do celular ao volante, onde foram registrados 122 casos em comparação a 38 do ano passado.

(Anna Flávia Lopes faz parte de convênio de estágio com a PUC-GO)