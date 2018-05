ANNA FLÁVIA LOPES

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o movimento nas BRs goianas caiu cerca de 70% na última segunda-feira (28.mai.18). Esse fenômeno provavelmente é consequência da crise na distribuição de combustível, devido à greve nacional dos caminhoneiros.

A PRF fez levantamentos em várias rodovias movimentadas de Goiás. Na BR-050, no trecho que liga Catalão a Brasília, a redução estimada no final da tarde foi de 70%. Já na BR-153, no norte de Goiás, a redução chegou a 80%, sendo a maior queda registrada.

Além da diminuição dos veículos de carga, por causa da paralisação dos caminhoneiros, houve queda no movimento de veículos de passeio, em função da falta de combustíveis nos postos nas áreas urbanas e rurais.

