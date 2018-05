ANNA FLÁVIA LOPES

Especial para o JE

Nesta terça-feira (29.mai.18) foi realizada uma blitz educativa em apoio ao movimento Maio Amarelo no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Huana). O evento foi feito ao lado da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), Detran Goiás, Ministério das Cidades e Corpo de Bombeiros.

A blitz educativa foi feita na Avenida Brasil, em frente ao Huana, e foram distribuídos adesivos, panfletos informativos e saquinhos de lixo para veículos. A população foi orientada sobre atenção e segurança no trânsito.

De acordo com dados do Huana, em 2017 o hospital realizou 6261 procedimentos de urgência e emergência às vítimas de acidente de trânsito. Entre esses procedimentos estão cirurgias ortopédicas e de traumas, que entre janeiro e dezembro do ano passado chegaram ao número de 4155, isto é, 71,61% dos procedimentos da unidade.

Segundo a assessoria do Huana, o objetivo da ação é reduzir o número de acidentes de trânsito causados por imprudências que podem ser evitadas, como dirigir sob o efeito de bebidas alcoólicas, excesso de velocidade, falta do uso de cinto de segurança, capacete e cadeirinhas em crianças.

O movimento Maio Amarelo é uma ação que acontece em todo o Brasil e tem o objetivo de discutir a segurança no trânsito mobilizando diversos segmentos da sociedade como governo, empresas, associações, entidades de classe, federações e sociedade civil, promovendo ações e divulgando o conhecimento sobre o trânsito.

(Anna Flávia Lopes faz parte de convênio de estágio com a PUC-GO)

