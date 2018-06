MARCOS VIEIRA

O secretário municipal da Fazenda, Geraldo Lino (foto) avalia que a greve dos caminhoneiros gerou perdas para a arrecadação de Anápolis de R$ 6 milhões. O impacto nacional do movimento atingiu a marca de R$ 15 bilhões, avaliam os técnicos do governo federal.

A declaração de Lino foi dada à Rádio Imprensa – o secretário municipal falou ainda que lida com essa redução de despesas e para manter a “sustentabilidade financeira” do município, trabalha com a recuperação de recursos através da cobrança de contribuintes inadimplentes.

Em breve, prevê Geraldo Lino, será possível fazer justiça tributária no que diz respeito a IPTU e ITU, graças ao geoprocessamento, em fase de implantação. O novo sistema deve aumentar a receita de Anápolis em R$ 24 milhões.