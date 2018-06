Jean Carlos não abandona projeto eleitoral e ventila hipótese de partido ter dois nomes na disputa em Anápolis

FERNANDA MORAIS

Nas duas últimas semanas a possível candidatura do vereador Jean Carlos (PTB) começou a ganhar corpo. Pelas ruas da cidade alguns carros passaram a circular com adesivos com seu nome. O parlamentar que exerce seu segundo mandato na Câmara Municipal já deixou claro que tem o interesse de disputar uma vaga na Assembleia Legislativa, mesmo sabendo que seu partido tem outros candidatos para o mesmo cargo, como o do deputado Carlos Antonio, e de Degmar Pereira, que é Superintende Regional do Trabalho.

Em entrevista ao repórter Lucivan Machado, da Rádio Manchester AM, o petebista confirmou a pretensão. “Realmente começamos a conversar com nossos parceiros, apoiadores e simpatizantes do nosso trabalho. Temos manifestações espontâneas nesse sentido. Nosso foco é trabalhar pela cidade e temos sim essa pretensão”, declarou.

O vereador defende que Anápolis precisa aumentar sua representatividade no Legislativo estadual, por esse motivo nunca descartou ser postulante ao cargo. Além disso, o Jean Carlos acredita ter boa trajetória na vida pública, “sobretudo com dois mandatos parlamentares”. “Por isso que, quem nos conhece, já tem manifestado apoio e se entusiasmado com nosso projeto”, comentou.

Para formalizar seu desejo, Jean Carlos afirma que tem corrido atrás de novos apoiadores para chegar às convenções com condições reais de disputar o pleito. “A ideia é participar com competitividade e qualidade nos projetos. Nosso nome está à disposição e o povo decide quem tem melhor condições de ser um bom representante da cidade na Assembleia Legislativa”, destacou.

O parlamentar disse que a possibilidade do PTB lançar mais de um candidato ao pleito não interfere em seus projetos eleitorais. Apesar de reconhecer que o deputado Carlos Antonio tem experiência por já ter dois mandatos na Assembleia e Degmar Pereira ser reconhecido pela sua colaboração no Ministério do Trabalho “todos postulantes ao cargo tem oportunidade de fazer seu compromisso com a população que é quem tem o poder de escolha. Eu também faço o melhor aqui na Câmara sempre visando a cidade, mas o poder de decisão, de fato, é do povo”.

Ainda sobre questões de apoio, Jean Carlos falou sobre seu ponto de vista em relação a atuação do Prefeito Roberto Naves (PTB), nessa campanha. Para ele, o chefe do Executivo saberá o que fazer considerando que além de candidatos do PTB, muitos partidos da base aliada também terão seus representantes na disputa. A exemplo do Solidariedade que tem como um dos postulantes ao cargo de deputado estadual, o atual presidente da Câmara Municipal Amilton Filho, político bem próximo de Roberto Naves.

“Eu defendo que temos que ter a liberdade para trabalhar. O posicionamento do prefeito é difícil exatamente por ter candidatos do seu partido e também da base aliada. Fica complicado ele declarar apoio a um nome ou a outro. O Roberto é do PTB, claro que a questão partidária pesa, mas ele vai saber administrar essa questão. Na hora certa ele irá contribuir com os candidatos que estão ao seu lado”, concluiu.