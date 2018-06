MARCOS VIEIRA

A lutadora Mayra Cantuária participa no dia 7 de julho, em Goiânia, do NP Fight, que chega a sua nona edição e é um dos mais importantes eventos de artes marciais mistas do Centro-Oeste. Serão 16 lutas profissionais, cinco cinturões de MMA em jogo e Cinturão de Muay Thai Masculino 75 kg. Mayra conversou com o JE na última semana para contar um pouco da sua rotina e a paixão pelo esporte.

Qual a sua modalidade e sua história no esporte?

Sou atleta profissional de MMA [sigla para Mixed Martial Arts, ou em português, Artes Marciais Mistas]. Tornei-me atleta profissional há aproximadamente dois anos e atualmente luto em duas categorias, peso até 57 kg e peso até 61 kg. Comecei a praticar luta aos 12 anos de idade, fazia judô, e desde então nunca mais parei. Venho treinando outras artes marciais e buscando me aperfeiçoar sempre.

Qual a importância da luta na sua vida?

Faço da luta minha vida e meu objetivo é ser uma das melhores e ter o reconhecimento. Não me vejo trabalhando com outra coisa.

Onde treina?

Atualmente treino MMA em Goiânia, represento a New Level Academy e faço minha parte física em Anápolis, na Up Performance.

Qual a competição que irá participar?

Dia 7 de julho estarei lutando o NP Fight, que acontece em Goiânia.

Como está a questão de patrocínios?

Atualmente sou patrocinada pela Drogashop Manipulação, mas apesar de todo suporte que eles me proporcionam estou a procura de mais patrocinadores, pois meu custo é bem alto.

Com mais apoio você acredita que pode ir mais longe?

Sim, poderia me destacar mais, pois teria mais tempo para treinar. Hoje divido meu tempo entre treinar e dar aulas de luta.