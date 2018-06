ANA CLARA ITAGIBA

A unidade móvel do Procon Anápolis passa a fazer o atendimento nos moldes do que já ocorre na sede do órgão – antes o veículo tinha apenas a função de dar suporte para campanhas de orientação do consumidor.

Desde que passou a exercer essa nova função, o Procon Móvel tem registrado cerca de 15 processos por dia. Ele está estacionado atualmente na Praça Bom Jesus, na região central de Anápolis, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h.

Os atendimentos são os mesmo realizados na sede do Procon, que vão desde casos envolvendo problemas com linhas telefônicas móveis, prestadores de serviços como água e energia, bancos, aquisição de produtos eletrônicos, planos de saúde e serviços escolares.

“Até meados de abril a van não estava preparada para registrar formalmente as reclamações e estava sendo utilizada para a educação dos consumidores, em especial aqueles em idade escolar”, diz o secretário municipal de Defesa do Consumidor, Robson Torres.

A equipe é formada por dois técnicos que além de realizarem o procedimento de proteção e defesa dos direitos dos consumidores, podem entrar em contato com os fornecedores para que o problema seja solucionado imediatamente. Esses profissionais estão passando por um treinamento periódico para aprimorar os conhecimentos das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e melhorar a qualidade do atendimento, além de serem supervisionados diariamente.

“Não só os registros de reclamações foram otimizados, mas os serviços de educação e orientação, uma vez que os técnicos estão recebendo esses treinamentos que são muito mais rigorosos, que passam pelo acompanhamento de dados estatísticos de desempenho das atividades, inclusive para efeito de avaliação dos pontos estratégicos ideais para instalação do Procon Móvel”, conta Robson Torres.

Objetivo

O Procon Móvel tem como objetivo aproximar a Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor com a comunidade. A van, agora totalmente equipada, foi instalada em um ponto estratégico da cidade onde há grande fluxo de pessoas e muitos estabelecimentos comerciais.

“A aproximação do Procon com a população, tanto quanto a visibilidade por parte dos fornecedores, quanto o trabalho ostensivo da equipe, eleva a níveis muito satisfatórios o cumprimento efetivo das normas consumeristas que, dentre outras medidas, prima essencialmente pela proteção e defesa do consumidor, o combate à concorrência desleal e à publicidade enganosa”, completou o secretário municipal de Defesa do Consumidor, Robson Torres.

