ANA CLARA ITAGIBA

O Arraiana, evento que será realizado pela Prefeitura de Anápolis para a comemoração dos 111 anos do aniversário da cidade, acontecerá entre os dias 27 e 31 de julho, mas desde o início da última semana os preparativos estão a todo vapor. A estrutura da festa já está quase pronta Estádio Jonas Duarte, onde acontecerá a festa. A expectativa é que o local receba cerca de 25 mil pessoas por dia.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, Erivelson Borges, o campo já havia sido preparado para receber os dois palcos – para shows nacionais e locais –, as tendas onde as 30 entidades filantrópicas comercializarão comidas típicas e o público que irá prestigiar durante os cinco dias do evento.

Como o fluxo de pessoa será muito grande, a segurança do local também tem sido uma preocupação dos organizadores. O Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) tem promovido reuniões frequentes com todas as forças de segurança do município – Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Juizado de Menores – para discutir o plano de ação dentro e fora do Estádio Jonas Duarte. A Polícia Militar disponibilizará mais de 150 agentes para atuar na festa. Ambulâncias também estarão à disposição, caso haja necessidade.

Além disso, há o cuidado de melhorar o acesso ao local ao longo dos cinco dias, com o ônibus para que o público possa ir dos bairros para o estádio sem precisar fazer esse intercâmbio no Terminal Urbano.

O secretário contou ainda que as instituições já foram selecionadas – mas ainda não saiu no Diário Oficial de Anápolis – e reuniões já aconteceram para dividir o tipo de alimentação cada uma comercializará. “Fizemos o sorteio de barracas e agora cada instituição irá se preparar. Já orientamos, fizemos um regulamento e passamos item por item com eles. Agora cada uma irá se preparar, juntar a sua equipe para criar a matéria prima que for vender e também para ter acesso a sua barraca. Tenho certeza que todos estão engajados nesse sentido”, disse.

“Este é o maior evento de solidariedade que Goiás já viu. Queremos que todos da cidade participem, porque o foco é ajudar pessoas que precisam. Tudo está sendo organizado realmente com muito carinho”, falou o prefeito Roberto Naves (PTB) durante o evento de entrega da reforma do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do Residencial Summerville, na última quarta-feira (18.jul).

Erivelson reforçou a organização do evento. “Estamos cuidando de todos os detalhes para que possa ser um grande evento e para que a população possa comemorar em grande estilo. O prefeito Roberto tem tido o cuidado Erivelson Borges.

Troca de alimentos

E, além de se divertir, a população quem participar estará ajudando famílias carentes e instituições beneficentes com a doação de alimentos não perecíveis e com o consumo de comidas típicas e bebidas, que serão comercializadas por estas organizações sem fins lucrativos.

Os produtos alimentícios – não são aceitos sal, farinha e fubá – serão distribuídos a famílias carentes do município, seguindo triagem realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho, Emprego e Renda.

A troca de alimentos por ingressos começa no dia 23 de julho e podem ser feitas em 12 postos de coleta, entre eles três unidades do Rápido. A comissão organizadora explica que são permitidos dois ingressos (um quilo de alimento corresponde a um ingresso) por CPF para cada dia de show.

Programação

A programação principal está definida – Leonardo (27.jul), João Bosco e Vinícius (28.jul), padre Fábio de Melo (29.jul), Aline Barros (30.jul) e Bruno e Marrone (31.jul). Ainda não foram divulgados os nomes dos artistas locais que vão se apresentar.

A expectativa de arrecadação é de mais de 120 toneladas de alimentos. A renda obtida com a venda de comida e bebida será compartilhada entre mais de 30 instituições beneficentes.

Postos de troca

Unidades do Rápido

Jundiaí – Av. Minas Gerais, 112 – Jundiaí

Anashopping – Av. Universitária, 2.221 – Vila Santana

Jaiara Shopping – Av. Fernando Costa, 49 – Vila Jaiara Norte

– Prefeitura – Saguão do Teatro Municipal – Av. Brasil, 200

– Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Emprego e Renda – Rua General Joaquim Inácio, 206 – Centro

– Estádio Jonas Duarte – Av. Brasil, s/n – Jardim Ana Paula

– Centro Cultural – Av. Ayrton Senna da Silva, 2022 – Conjunto Hab. Filostro Machado

– Cras Sul – Av. Pedro Ludovico, 20 – Vivian Parque

– Cras Norte – Av. Estado, quadra 40 – Parque Residencial das Flores (Recanto do Sol)

– CMTT – Av. Brasil Sul, 7.575 – Vila Esperança

Cras Leste – CEU do Alvorada – Praça Sol Nascente, 195 – Jardim Alvorada

– Subprefeituras

– Joanápolis – 23 de julho

– Interlândia – 24 de julho

– Souzânia – 25 de julho

– Goialândia – 26 de julho

Divulgadas as entidades habilitadas

MARCOS VIEIRA

Termo de homologação publicado no Diário Oficial de Anápolis na quinta-feira (19.jul), assinado pelo prefeito Roberto Naves (PTB), define as entidades que montarão barracas dentro do Estádio Jonas Duarte, durante os shows da 1ª edição do Arraiana.

O texto do documento informa “o resultado final do edital de credenciamento proclamado pela comissão de análise e seleção das propostas para credenciamento de entidades com autorização de uso a título precário para fins de exploração de serviços de praça de alimentação para as festividades do 111° aniversário da cidade de Anápolis”.

A seguir, confira as entidades que serão beneficiadas ao participarem do evento, já que toda a renda conquistada na venda de produtos dentro do JD será revertida para obras sociais:

Centro Materno Infantil

Abrigo Evangélico Jesus Cristo é o Senhor

Associação Moriá

Associação Grêmio Esportivo Anapolino

Centro Comunitário Frederico Ozanam

Associação Conviver

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae)

Assisten – Instituição Filantrópica Evangélica

Comunidade Católica Nova Aliança

Instituto Luz de Jesus

Associação Amor ao Próximo

Desafio Jovem Resgate

Associação Casa Joana

Associação Missionária Esperança

Conselho Diocesano da Renovação Carismática de Anápolis

Casa de Acolhimento Bethânia

Igreja Internacional da Paz Ministério Luz para os povos

Comunidade Católica Vida no Espírito

Associação Protetora e Amiga dos animais ASPAN

Casa de Acolhimento Nossa Senhora de Guadalupe

Associação Desportiva Evangélica Provisão (ADEP)

Loja Maçônica Roosevelt n° 1

Associação Beneficente Bom Samaritano

Igreja Videira de Anápolis

Diocese de Anápolis

Associação Assistencial Interdenominacional Evangélica – AAIE

Igreja Evangélica Família de Deus

Rotary Club Anápolis