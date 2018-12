A Apae de Anápolis é uma das entidades mais importantes do Brasil. Pelo segundo ano consecutivo, ela figura entre as cem melhores ONGs do Brasil, em uma premiação organizada pelo Instituto Doar e a Revista Época.

Das ONGs premiadas em 2017, somente 22 retornaram em 2018 para receberem uma nova premiação. Os principais quesitos levados em conta para figurar no grupo são transparência, prestação de contas e credibilidade, entre outras dezenas de critérios.

O presidente da Apae Anápolis, Hélio José Lopes, acredita que o reconhecimento se deve ao serviço de referência em Triagem Neonatal, aos serviços de CER III (Centro de Reabilitação Física, Auditiva e Intelectual) e aos serviços de Triagem de Doenças Raras, que atende não a cidade, mas todo Estado de Goiás.

De acordo com o Instituto Doar, o objetivo da premiação é valorizar os bons exemplos, criando um estímulo para as ONGs e uma vitrine para os potenciais doadores se decidirem a doar.

