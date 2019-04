O Sindicato Rural de Anápolis através de seu presidente Pedro Olímpio Neto, convocou coletiva nesta última quarta-feira (03) para esclarecer o porquê da não realização da Expoana neste ano. Pedro Olímpio pontuou que vários fatores influenciaram nesta decisão, dentre eles, o panorama econômico nos três níveis de governo e o fim da contribuição sindical obrigatória, que até então era descontada compulsoriamente do salário do empregado independentemente de sua filiação ou não ao sindicato (anualmente o valor de um dia de trabalho era descontado do empregado e repassado ao sindicato da sua categoria). Também disse que a bilheteria dos shows nem sempre cobre o valor do cachê dos artistas e demais despesas, o que obriga o sindicato sempre optar por artistas de ponta pra tentar, dessa forma, equacionar despesas e receita.

Apesar das dificuldades o sindicato não está parado, o Presidente informou que no segundo semestre, em setembro, está previsto a realização da Expopec – Exposição das Tecnologias Voltadas ao Desenvolvimento da Pecuária, as tratativas com a Faeg – Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, já estão agendadas.

Ainda sobre a Expoana disse Pedro Olímpio, “para 2020 viremos ainda mais fortes”, deixando claro que o fato da não realização da exposição neste ano signifique que o evento acabou. Segundo ele, a festa volta no final de abril e início de maio.