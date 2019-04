Acompanhando esse rápido desenvolvimento do mercado de fertilizantes e com o intuito de levar até você um conhecimento específico na agricultura, a Faculdade FAMA está lançando a Pós-Graduação em Fertilidade dos Solos e Nutrição das Plantas oferecendo qualificação de excelência para os profissionais que atuam na produção agrícola e que necessitem de capacitação técnica.

A Pós tem como objetivo apresentar conteúdos que envolvem as características químicas do solo e sua influência no crescimento e produtividade das plantas.

Informações: https://materiais.faculdadefama.edu.br/pos-fertilidade-do-solo-nutricao-clinica

Facebook Twitter Google+