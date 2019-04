Rio Verde passa a ser a capital de Goiás

O secretário da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Antônio Carlos de Souza Lima Neto, participa no próximo dia 8, segunda-feira, às 9 horas, em Rio Verde, da abertura da Tecnoshow Comigo 2019. Durante a abertura, haverá a solenidade de transferência da capital para a cidade e a instalação do gabinete do governo na Tecnoshow.

Já confirmaram presenças na mostra o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, o presidente da Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano (Comigo), Antonio Chavaglia, e de outras autoridades nacionais, estaduais e locais.

De 8 a 12 de abril, o secretário, superintendentes e gerentes da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) cumprirão agenda de compromissos no Centro Tecnológico Comigo (CTC). Nos dias 8 e 9, estão programadas reuniões com produtores rurais, para levantar demandas do setor, especialmente da Região Sudoeste, e com representantes de entidades ligadas à agropecuária para apresentação da Seapa e da Câmara Temática de Estratégia, Competitividade e Políticas Públicas do Agronegócio do Estado de Goiás – O Agro é de Todos.

Segundo o secretário, a Tecnoshow mostra a relevância do setor para Goiás e o porquê da agropecuária ser a ‘protagonista’ da economia goiana e brasileira. “É uma feira responsável por movimentar bilhões em negociações e por transformar a cidade de Rio Verde na capital do agro.

Durante a semana da feira, pessoas de diferentes localidades participam do evento, em um espaço especial que proporciona a oportunidade de aprendizagem, de difusão de tecnologias e inovações voltadas para o campo e de realização de grandes negócios. É o exemplo da importância do setor para a nossa economia e mostra que o agro é de todos”, enfatiza.

Palestra

No dia 8 de abril, às 13h30, o gerente especial de Projetos e Operação da Seapa, Alexandre Câmara Bernardes, ministrará palestra sobre Contratos do Agronegócio, Mediação e Arbitragem. De acordo com ele, o objetivo é esclarecer sobre as necessidades de arbitragem nos contratos agrários, desdobramentos no agronegócio e nas formas privadas de financiamento. O tema será abordado no auditório2 do Centro Tecnológico Comigo (CTC).

Emater

A Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater Goiás), jurisdicionada à Seapa, apresentará ao público da Tecnoshow Comigo o resultado de pesquisas, novas tecnologias e projetos de inovação que vem realizando para a agropecuária.

A Emater terá um grande espaço plantado na feira voltado ao compartilhamento de conhecimento técnico e apresentação dos principais serviços da instituição para os agricultores e produtores rurais e também para estudantes, pesquisadores e o público em geral.

De acordo com a gerente de Pesquisa Agropecuária da Agência, Cláudia Barbosa Pimenta, a intenção da é justamente orientar o produtor goiano quanto às novas práticas, produtos e inovações que podem, de alguma maneira, diversificar suas produções e melhorar os resultados de suas propriedades rurais. Além disso, ressalta, a Emater terá, nesta edição, a preocupação de apresentar os trabalhos voltados à sociedade goiana.

A Tecnoshow Comigo será vitrine ainda para o projeto Horto Medicinal, voltado ao cultivo de plantas capazes de ajudar na prevenção e no combate de doenças. Sob responsabilidade da engenheira agrônoma Taís Ferreira, o horto possui cerca de 200 espécies e é dedicado ao estudo de cada uma delas e suas aplicações.

Durante a feira, a Emater irá demonstrar alguns dos tipos mais populares, cujos benefícios à saúde são amplamente conhecidos, como hortelã, carqueja, manjericão, confrei e babosa. Ao todo estarão expostas para o conhecimento do público 20 espécies de plantas medicinais que podem ser utilizadas tanto pela fitoterapia quanto pela homeopatia, que manipula remédios a partir das ervas.

Taís pretende apresentar também o potencial das plantas para a aplicação na pecuária, como o capim-citronela, que possui forte ação de repelência, se tornando um repelente natural contra insetos que acometem bovinos e equinos. “Nosso intuito é divulgar o potencial das plantas medicinais como fonte de inúmeros benefícios para pequenos produtores, agricultores familiares e, claro, a sociedade em geral”, informa.

Serviço

Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento na Tecnoshow Comigo 2019

Data: 8 a 12 de abril de 2019

Local: Centro Tecnológico Comigo (CTC) – Rio Verde – GO (Anel Viário Paulo Campos, Km 7, Zona Rural)

Horário: 8 às 18 horas

Site: www.agricultura.go.gov.br

