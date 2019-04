A APAN Blumenau-SC recebeu o Anápolis Vôlei-GO no ginásio Galegão na quinta-feira, pelo segundo confronto da fase semifinal da Superliga B, e venceu de virada pelo placar de 3×2, parciais de 20×25, 25×20, 29×31, 25×22 e 15×11, fechando a série em dois a zero.

O primeiro set começou com o Anápolis muito bem, chegando a abrir 4×1. Daí para frente a APAN reagiu e a partida seguiu equilibrada no ponto a ponto até 13×13. Os visitantes então retomaram o comando do jogo apesar dos dois pedidos de tempo quase seguidos do técnico André Donegá, dos donos da casa, e fecharam em 25×20, em quase meia hora de partida.

O segundo set foi marcado por nervosismo e reclamações de ambas as partes, com três cartões vermelhos, para o técnico Ricardo Picinin e Ygor do Anápolis e Artur do Blumenau. O jogo foi equilibrado apenas até o empate em 6×6, quando o Blumenau passou atuar muito bem no ataque e contra ataque, fechando em 25×20 em cerca de 32 minutos.

O terceiro set foi o mais equilibrado até então, no ponto a ponto, com nenhuma equipe abrindo mais de três pontos, chegando a incríveis 29×29, quando então o Anápolis fechou em 31×29 em mais de 40 minutos de um emocionante set, no qual a equipe anapolina salvou alguns set points. Precisando vencer para forçar o tie-break a APAN entrou com tudo e mandou em todo o quarto set, fechando em 25×22.

Veio então o tie-break e a tensão tomou conta de todos no Galegão, mas quem soube segurar o nervosismo foi a APAN, que acabou fechando em 15×11, garantindo a vaga na final e consequentemente na próxima Superliga A.

O outro finalista sairá do confronto entre Botafogo FR-RJ e Lavras Vôlei-MG, que acontece nesta sexta-feira no ginásio Oscar Zelaya na cidade do Rio de Janeiro, uma vez que cada equipe venceu um jogo.

Guilherme Verano da Cruz (Assessoria de Imprensa Anápolis)