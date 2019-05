As alunas da Faculdade Metropolitana de Anápolis – FAMA – Andrielly Lorrany da Silva Avelar e Jecilene Miranda da Silva, foram convocadas pela CBDU – Confederação Brasileira de Desporto Universitário – para representar o Brasil nos Jogos da Organização Desportiva Universitária da América Central e Caribe – ODUCC, na modalidade Atletismo.

Andrielly, graduanda do 5º período de Farmácia nasceu em 1998 começou a carreira no atletismo aos 13 anos. Atualmente, suas provas específicas são de 400m e 200m, para as quais ela treina de segunda a sábado. Competindo na categoria sub 23, Andrielly foi campeã goiana na prova dos 400m e, atualmente, detém o título de recordista dos 200m rasos com o tempo de 25”39.

Representando há dois anos a Faculdade FAMA nos Jogos Universitários Brasileiros – JUBs, ela foi convocada pela Federação Goiana de Atletismo para compor a delegação de Goiás no troféu Centro Oeste, além de Campeonatos Brasileiros de Interseleções. Andrielly obteve ainda contratos para representar São Paulo e Rondônia.

A competidora recebeu em sua carreira duas homenagens como atleta destaque: uma entregue pelo TRT – Tribunal Regional de Trabalho, com o título de Atleta Destaque do Ano, em 2015, e outra pela FGDE – Federação Goiana de Desporto Escolar, com o título de Atleta Destaque dos Jogos Escolares Brasileiros.

A aluna Jecilene é graduanda do 3º período de Educação Física, nasceu em 1998 e sua carreira se iniciou há 7 anos. Desde então, suas provas de velocidade são 100m e 200m tendo treinamentos de segunda a sábado, tanto na pista profissional quanto próximo a sua casa. ‘

Estando atualmente na categoria Sub-23, na qual é Campeã Goiana nas provas de 100m e 200m, em 2018 foi Campeã na categoria 100m rasos e Vice-Campeã em 200m no Jogos Abertos de Goiás, representando Anápolis.

Ainda em 2018, Jecilene foi convocada pela Federação Goiana de Atletismo a fazer parte da delegação de Goiás no Troféu Centro Oeste e obteve os seguintes resultados: 3° colocação nos 100 metros rasos e 4° colocação nos 200 metros rasos. Os inúmeros resultados de destaque em âmbito nacional fizeram com que a atleta recebesse o Troféu de Melhores do Ano, representando a modalidade Atletismo Feminino, pela Federação Goiana de Desporto Universitário.

Demonstrando o quão dedicadas e apresentando suas conquistas no cenário do atletismo regional, Andrielly e Jecilene foram convocadas a representarem o Brasil nos Jogos da Organização Desportiva Universitária da América Central e Caribe – ODUCC, na modalidade atletismo. Os jogos ocorrerão entre os dias 20 a 26 de maio de 2019, em Tunja na Colômbia, onde contam com diferentes modalidades desportivas, como futebol, tênis de mesa, basquete, vôlei de praia entre outras.

As alunas são as únicas atletas na modalidade Atletismo que receberam a convocação da CBDU em Goiás e seguem para este grande evento contando com o apoio e incentivo da Faculdade FAMA para que continuem representando, de forma grandiosa, não apenas a Faculdade FAMA, mas também o Estado de Goiás e o Brasil nos Jogos ODUCC na Colômbia.

A Faculdade FAMA, bem como o curso de Educação Física e Farmácia, sentem grande orgulho das atletas, que mostram que o esforço, a dedicação e a perseverança podem levar a grandes conquistas.

Fonte: Comunicação FAMA

