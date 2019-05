➜ Por que fazer nosso MBA?

O mercado farmacêutico no Brasil vem crescendo fortemente nos últimos anos, sendo o 8º mercado do mundo e caminhando para ser o 5º daqui 10 anos. Nosso curso permitirá que você tenha conhecimentos e habilidades em gestão e tecnologias para atuação em indústrias farmacêuticas e áreas afins. Essa é a nossa 2ª turma, referência em Goiás!

➜ O poder de Anápolis

A cidade de Anápolis conta com o Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) onde se encontram instaladas 20 indústrias do setor de medicamentos, além de 17 indústrias do setor químico. A cidade também é considerada a 2ª maior produtora de medicamentos genéricos do país.

