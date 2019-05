Em pauta, os gargalos da água em Anápolis e a renovação do contrato de outorga

Em busca de soluções definitivas para o abastecimento de água em Anápolis, o prefeito Roberto Naves se reuniu com o presidente da Saneago, Ricardo Soavinski, no Centro Administrativo da cidade, nesta sexta-feira, 26. A garantia do serviço em longo prazo e a universalização da rede de esgoto no município são os focos dos investimentos previstos por parte da estatal, que chegam a quase R$ 500 milhões ao longo dos próximos anos.

Atualmente, estão sendo executadas intervenções na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do município, onde será adicionada mais uma etapa ao tratamento, eliminando maior quantidade de poluentes antes do despejo no Córrego das Antas – que é parte da bacia do lago Corumbá, que abastece Brasília e cidades satélites.

Mas o gargalo maior é referente à Estação de Tratamento de Água (ETA), onde as obras de ampliação ainda não foram licitadas. A estimativa é de que, em cinco anos, o consumo da cidade salte de 600 para 1,2 mil litros de água por segundo. Hoje, a estrutura existente consegue atender até 900 litros por segundo. E, conforme projeções de expansão do município, em 20 ou 30 anos, este consumo será aumentado mais ainda, passando dos 1,6 mil litros consumidos por segundo. A obra soluciona o problema e evita os transtornos relacionados à falta d’água.

Investimento garantido

O recurso para as obras já está assegurado, por meio da Caixa Econômica Federal, e os projetos estão prontos, faltando apenas a assinatura do contrato de renovação dos serviços da empresa no município. Este documento possibilita a liberação do dinheiro, por se tratar de uma garantia exigida nos financiamentos. O momento é de negociação. “Não assinamos o contrato até hoje, porque a proposta apresentada pela Saneago não foi a ideal, no entendimento da Prefeitura, da Câmara Municipal e da população”, afirmou o prefeito.

Roberto Naves reforça que está brigando para que os recursos a serem destinados ao município possam ser cada vez maiores, assim como os benefícios à população.