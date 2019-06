Visando contribuir para o avanço e desenvolvimento de Anápolis e região, a Faculdade FAMA em parceria com o FIEG realiza o 1º Feirão Regional do Emprego de Anápolis, que acontecerá na Faculdade FAMA. O Feirão Regional do Emprego traz como proposta a possibilidade de reinserir o cidadão que, por motivos diversos, não se encontra no mercado de trabalho atual. O público esperado é de 5 a 10 mil pessoas por dia de evento. Serão 30 stands de nossos parceiros para composição do Feirão. Além da área de stands, o Feirão conta com 10 oficinas diversas que possuem o mesmo objetivo: formação e capacitação que irão auxiliar os participantes a se integrarem ao mercado de trabalho. Serão ofertados também serviços de utilidade pública para a comunidade, tais como: Sine e Procon. O Feirão também será uma oportunidade para que as empresas realizem a captação de currículos e possam preencher seu corpo de funcionários, além de proporcionar maior visibilidade de suas marcas e engajamento com a população. O 1º Feirão Regional do Emprego acontece nos dias 14 e 15 de junho, das 8h às 21h, na Fama. E você é o nosso convidado para conhecer esse evento. E, claro, pedimos que nos auxilie na divulgação dessa Ação Social em Anápolis. Informações gerais Público: Comunidade

Contato: Departamento de Comunicação e Marketing – (62) 3310-0010.

Mais informações: Ana Paula Melo – Supervisora de Marketing