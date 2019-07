Durante o encontro serão eleitos 2/3 dos membros do Conselho; evento é aberto à população

Com o intuito de discutir a cultura anapolina, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Cultura acontece neste sábado, 29, a 9ª Conferência Municipal de Cultura. O evento será realizado no auditório do Parque Ipiranga, no Bairro Jundiaí, a partir das 14 horas. A Conferência é aberta a toda a comunidade.

O encontro que também visa organizar uma gestão de desenvolvimento cultural, com conceitos de políticas públicas, tem ainda como objetivos eleger 2/3 dos membros do Conselho Municipal de Cultura, a leitura e aprovação do regulamento para seleção de projetos pelo Fundo Municipal de Cultura e a apresentação do balanço das atividades da Secretaria.

A titular da pasta, Eva Cordeiro explicou que a realização da Conferência Municipal de Cultura, é fundamental para dar continuidade aos projetos e programas desenvolvidos nas expressões artísticas aqui na cidade. É um dever da administração municipal, porém é uma atividade que denota o empenho da gestão com a Cultura.

“Graças aos incentivos culturais dados à nossa cidade, quase todos os dias é possível participar de alguma atividade cultural, seja nos bairros mais afastados, nos distritos ou na região central. O comprometimento da Prefeitura de Anápolis é garantir que todos tenham acesso às atividades culturais, não apenas como expectadores, mas também como protagonistas destas ações”, disse a secretária Eva Cordeiro.

O Conselho

O Conselho Municipal de Cultura é um órgão colegiado, de caráter deliberativo e consultivo, vinculado ao Poder Executivo, que tem como característica fundamental, o poder de controle sobre as ações públicas, ou seja, sobre os planos e orçamentos. O colegiado tem uma grande função junto ao setor público, é o órgão que acompanha as demandas setoriais da cultura. O Conselho tem o poder de dialogar com a sociedade e poder público para promover ações que visam a difusão artística do município.

Programação

14h às 14h30 – Credenciamento

14h30 – Abertura oficial com apresentação das ações de cada unidade cultural

16h – Coffee break

16h20 – Mesa de trabalho com convidados

17h – Abertura da fala ao público

17h30 – Votação para eleição dos novos membros do Conselho Municipal de Cultura

Serviço

9ª Conferência Municipal de Cultura

Data: 29 de junho de 2019 (sábado)

Horário: 14h

Local: Auditório do Parque Ipiranga – Bairro Jundiaí

Entrada gratuita