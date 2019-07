Durante visita ao treino da Seleção de Basquete sub-14, prefeito Roberto Naves anunciou jogaço na cidade

Fonte: Prefeitura Municipal de Anápolis

Foto: Carlos Pasti

A Seleção Brasileira de Basquete principal, além de utilizar a cidade de Anápolis como base para treinamentos, realizará aqui, amistoso contra o Uruguai, dia 8 de agosto, no ginásio Internacional Newton de Faria. Trata-se de jogo preparatório para a disputa do Mundial da China, que será de 31 de agosto a 15 de setembro.

O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 28, pelo prefeito Roberto Naves, que visitou o ginásio Carlos de Pina, onde a equipe brasileira sub-14 de basquete realiza trabalhos em preparação para o Sul-Americano, que acontece de 2 a 6 de julho, em Goiânia.

O prefeito conversou com a comissão técnica do Brasil, bateu um papo descontraído com os jogadores e até arriscou arremessos na cesta de basquete. “Prazer investir em esporte, no entretenimento. Muito feliz em elevar Anápolis a um patamar além de capital goiana do vôlei, mas agora também do basquete’’, disse Roberto Naves.

A treinadora da Seleção sub-14, Thelma Tavernari, agradeceu a hospitalidade anapolina. ‘‘Fomos muito bem acolhidos, com uma estrutura adequada para um trabalho de qualidade”, disse. O presidente da Federação Goiana de Basquete, Ely Pascoal, classifica como essencial a parceria com a Prefeitura Municipal. ‘‘Esse contato foi diferente. O prefeito jogou basquete, interagiu com nossos jogadores, realmente ele é diferente’’, ressalta.

O secretário de Esportes, Karim Abrahão, garante que uma grande estrutura será montada para a realização do amistoso. ‘‘Um evento que temos o respaldo total do prefeito. Vamos alavancar o basquete em nossa cidade’’, projeta. O diretor-executivo da Confederação Brasileira de Basketball (CBB), Marcelo Sousa, também esteve presente no encontro.

A Seleção Brasileira de Basquete principal realiza treinamentos em Anápolis de 25 de julho a 5 de agosto, no ginásio Internacional Newton de Faria.

Facebook Twitter Google+