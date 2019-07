Fonte: Governo do Estado de Goiás

Chegou a época do ano mais esperada para quem gosta de camping e pesca e que vai curtir os rios e lagos em Goiás. Também durante as férias de julho é comum o aumento na procura desses itens em lojas especializadas.

Por isso, o Procon Goiás visitou, de 25 de junho até esta quarta, dia 3, oito lojas especializadas nesses tipos de produtos, coletando os preços de 78 itens como barracas, colchões infláveis, lanternas, repelentes, fogareiros, anzóis, linhas, varas, etc. Foi identificada variação de 190% na linha para pesca de 120 m de 0,35 mm da marca Araty. O menor preço verificado foi de R$ 5,00 e o maior R$ 14,50.

É importante ressaltar que todos os produtos pesquisados pelo Procon Goiás e que tiveram seus preços comparados entre os estabelecimentos visitados, são idênticos, ou seja, mesma marca, tamanho e modelo. Por isso, pesquisar é a palavra chave se a intenção é economizar.

Junto ao levantamento de preços, o Procon Goiás também divulga um “manual de sobrevivência”, em parceria com gerentes de lojas e especialistas no assunto, com uma série de dicas e itens que não podem faltar na tralha do viajante, para que esse período de férias se torne o mais prazeroso possível.

Aumento médio geral foi de apenas 1,03%

Para apuração desse aumento médio geral, por segmento e individuais, o órgão considerou os preços médios praticados no levantamento realizado em julho de 2018 com os preços médios praticados atualmente.

Por segmento, os principais aumentos foram: 5,48% nas caixas e garrafas térmicas, 5,21% nas barracas, 3,48% nos colchões infláveis