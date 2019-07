Fotos: divilgação FAMA

Nesta quarta-feira, 24, o pedreiro Antônio Carlos Ferreira da Silva e sua família visitaram a Faculdade Metropolitana de Anápolis – FAMA. Depois que um vídeo seu comemorando o aniversário da filha com uma fatia de bolo ter viralizado nas redes sociais sua vida mudou e a FAMA contribuiu com essa mudança. Através do FAMA Social concedeu ao Antônio uma bolsa de estudo integral para o curso de Engenharia Civil. Depois de ser recebido pela diretoria, coordenação e professores e conhecer as dependências da faculdade teve outra surpresa: sua esposa Larissa também ganhou bolsa integral para cursar Pedagogia.

Conheça a história

Na semana passada chamou a atenção e emocionou milhares de pessoa um vídeo de um pai chegando em casa com uma fatia de bolo e uma vela parabenizando e abraçando a pequena de 5 anos de idade. Postado no Facebook, somente na semana passada alcançou mais de 5 milhões de visualizações.

Ele é Antônio Carlos Ferreira da Silva, tem 28 anos, mora com a esposa Larissa e duas filhas no Sítio de Recreio Vale das Laranjeiras.

“Papai te ama muito, que Deus te dê muitos anos de vida. Papai ainda vai te dar muita coisa”, essas são as palavras de Antônio no vídeo. Depois da repercussão muitas pessoas procuraram para ajudar a fazer a festa que aconteceu no sábado, 21.