A primeira operação de empréstimo do programa Goiás Empreendedor, foi realizada na cidade de Goiás, durante a solenidade de transferência da capital. O contrato foi assinado, nesta quinta-feira, dia 25, pelo governador Ronaldo Caiado, pela primeira dama Gracinha Caiado, pelo vice-governador Lincoln Tejota, pelo secretário de Indústria, Comércio e Serviços Wilder Morais, pelo presidente da Goiás Fomento Rivael Aguiar e, como testemunha, pelo presidente do Tribunal de Justiça desembargador Walter Carlos Lemes.

O ponta pé inicial do programa foi dado pela empresária Tânia Cris Silvério da Silva, de 32 anos. A especialidade dela é a confecção de películas de unha. O segmento econômico da empresa é o de estética, um dos que mais crescem no País. A cliente contou que a abertura do próprio negócio foi uma reação às dificuldades financeiras enfrentadas por ela e pela família.

Segundo Tânia, no começo do empreendimento chegou a virar a noite trabalhando para conseguir fazer toda mercadoria para entregar em tempo hábil e se consolidar no mercado “eu tive a iniciativa de abrir meu próprio negócio para complementar a renda da casa, porque foi numa época que meu esposo tinha perdido o emprego. No final das contas consegui manter sozinha as despesas durante 2 anos”, explicou.

A linha de crédito solicitada para essa operação foi a de Microcrédito, que tem taxa de juros mensal de 0,25%, carência de 3 meses, dividida em 36 parcelas. A intenção de Tânia é comprar uma máquina, no valor de R$13.800,00, que auxilia na confecção e diminui o custo das películas de unha. “Além de conseguir produzir muito mais e ter mercadoria para vender para outras cidades, o custo do meu produto vai cair consideravelmente”, disse.

Atualmente, a microempresa de Tânia emprega 5 pessoas. Com o aumento da produção, ela vai conseguir empregar de imediato mais 2 pessoas. Animada, a empresária projetou novos investimentos nos negócios em breve. “Eu só tenho que agradecer a atenção da equipe do Goiás Empreendedor”, completou.

O secretário de Indústria, Comércio e Serviços Wilder Morais, que acompanhou toda a negociação até o fechamento da operação, ficou bem animado com o alcance do programa. “Esse é exatamente o tipo de atendimento que vamos fazer e que vamos levar para todos os municípios de Goiás. Temos que dar aos goianos a oportunidade de ter o próprio negócio, de gerar empregos nas suas cidades e ajudar no desenvolvimento do nosso Estado”, explicou.

Assim que assinou o contrato da primeira operação do Goiás Empreendedor, o governador Ronaldo Caiado agradeceu a empresária Tânia por confiar no programa e contribuir com desenvolvimento do empreendedorismo de Goiás. “Parabéns, Tânia, você reflete o sentimento de satisfação do governo”, disse. O governador ainda completou “o maior projeto social que existe é a geração de emprego”.

A previsão é de que em cerca de 15 dias a empresária já tenha comprado a máquina e já esteja em produção. Além da linha de crédito, ela também contará com o apoio técnico dos órgãos parceiros para orientações administrativas durante o período de fruição do empréstimo.

