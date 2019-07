Unidade ganhou novo prédio e vai dobrar número de estudantes no próximo ano letivo

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Foto: Bruno Velasco – Dircom

A região leste de Anápolis estava em festa nesta quinta-feira, 25, com a entrega da ampliação da Escola Municipal Raymundo Paulo Hargreaves, no Bairro Santo Antônio. Após anos de espera por parte da população, o prefeito Roberto Naves inaugurou no local um novo prédio – com mais 12 salas –, banheiros, pátio coberto, além de laboratórios de ciências e informática. Assim, a capacidade da escola foi dobrada, podendo atender até 800 alunos, com idades entre 7 e 14 anos – o que corresponde do 1º ao 8º ano –, nos turnos matutino e vespertino.

“Agora, temos uma oferta de vagas compatível com a região e uma infraestrutura adequada para os alunos e profissionais daqui”, pontuou o prefeito Roberto Naves, que lembrou das condições insalubres às quais os estudantes estavam expostos no prédio antigo, que já está sendo reformado.

A situação foi confirmada por Valeriana Pereira, mãe da estudante Evelyn Lorraine, 11 anos, do 5º ano. “O bloco antigo tinha salas muito quentes e abafadas, as crianças passavam mal, principalmente nas épocas de calor”, contou. A mudança é muito grande, de acordo com ela, que, passeando pelo prédio novo com a filha, gostou do que viu: salas climatizadas, cadeiras e mesas novinhas, lousa branca com pincel atômico — ao invés do tradicional quadro negro com giz — e banheiros tanto no andar de cima quanto no térreo.

Também estudantes da unidade, Lorena da Silva Fagundes e Larissa Monteiro Cardoso, ambas do 5º ano, abriram cada porta do prédio, a fim de ver todos os detalhes de seu novo local de estudo. Sorridentes, as duas afirmaram que assim fica mais fácil aprender, “com salas boas e cadeiras novas”.

Para o secretário municipal de Educação, Alex Martins, o novo prédio vai proporcionar mais qualidade e conforto à comunidade escolar na região. “Um espaço acolhedor para alunos e servidores é fundamental para garantirmos uma educação cada vez melhor”, avaliou.

Saiba mais

A obra foi iniciada em 2014, mas a empresa que ganhou a licitação (JW Construções) teve o contrato rescindido em julho de 2015 por descumprimento de uma cláusula. Dois anos depois, em abril de 2017, a segunda empresa (Palange) foi afastada pelo mesmo motivo. Só em 2018, quando a empreiteira Piemonte assumiu o serviço, a obra avançou. O valor total do contrato equivale a R$1.393.980, 73, sendo que até o momento já foram utilizados R$ 786.697,55. O prédio antigo que está em reforma deverá ser entregue até dezembro deste ano.

Anápolis, 112 anos

A entrega da ampliação da Escola Municipal Raymundo Paulo Hargreaves faz parte da extensa programação de aniversário da cidade, que ocorre durante julho, com encerramento por conta do tradicional Arraiana.

Ao longo do mês já foram entregues importantes obras para a população, como a Unidade de Pronto Atendimento de Perfil Pediátrico, além de realizadas ações de grande impacto social, como o lançamento dos programas GraduAção e IntegrAção.

Na mesma rua da unidade escolar, no Bairro Santo Antônio, foi inaugurado nesta semana o Centro Municipal de Educação Infantil Amélia Jacob. E o bairro Pedro Ludovico também ganhou um CMEI, que atenderá quase 200 crianças.