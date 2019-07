Unidade é a terceira no País voltada para o atendimento infantil e vai atender cerca de sete mil crianças por mês

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Foto: Bruno Velasco – Dircom

Miguel Fernandes, de 11 anos, sofreu um acidente doméstico. “Fui cortar uma melancia e acabei machucando o dedo”, contou ao chegar durante a inauguração da primeira Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com Perfil Pediátrico do Centro-Oeste. O garoto precisou de uma sutura e foi o primeiro paciente do local inaugurado pelo prefeito Roberto Naves na tarde da quarta-feira, 24.

A situação do menino, que precisou de atendimento já naquele instante, reflete a necessidade que havia de ter um lugar específico para atender as crianças de Anápolis. “Foi sempre prioridade em nosso plano de governo. O que pedi foi uma oportunidade para fazer isso acontecer”, disse emocionado o prefeito ao lado da primeira-dama Vivian Naves.

Ele também citou as dificuldades encontradas para que tudo se tornasse realidade, como as críticas quando implementou uma reestruturação na saúde que mudou o Cais Mulher de lugar para que a obra da UPA com Perfil Pediátrico seguisse adiante. “Hoje percebemos que fizemos o certo. Agora, além de um lugar pra atender as mulheres de nossa cidade, temos uma estrutura como poucas para as nossas crianças”, disse.

Em seu discurso citou experiências de vida. Como o fato de ter perdido o pai após não ter o socorro e a estrutura adequados, e também que já precisou de atendimento pediátrico para a filha e não encontrou um centro especializado. “Esta UPA é mais do que uma proposta de campanha. É um projeto de vida. Não é apenas uma obra, é um marco para a cidade e um modelo de como fazer gestão em saúde”, afirmou.

Naves foi além. Mais uma vez envolveu a todos contando como foi pensada e construída a unidade. “Foi difícil, mas sabia que conseguiríamos. Era engenheiro instalando torneira. Médicos limpando equipamentos. Uma equipe inteira, deixando de lado suas funções e posições em prol de um bem maior”, ressaltou emocionado.

E a emoção foi externada por todos. O médico Maxlânio Gonzaga Jaime ressaltou a importância da unidade, que leva o nome de seu irmão, o saudoso pediatra Lineu Gonzaga Jaime. “Estamos comovidos com a homenagem a este homem que sempre lutou pelas crianças da nossa cidade. Essa unidade é um marco em Anápolis”, destacou.

Funev

Para o funcionamento pleno da UPA com Perfil Pediátrico, a Prefeitura assinou contrato com a Fundação Universitária Evangélica (Funev), Organização Social (OS) sem fins lucrativos. O repasse será de mais de R$ 1.6 milhão mensais. O local será ainda utilizado como unidade escola para a Faculdade de Medicina, seguindo rígidos protocolos exigidos pelo Conselho Federal da categoria para a residência médica.

O papel da OS será de gestão total da unidade. Todos os funcionários, medicamentos, insumos, lavanderia e demais custos serão de responsabilidade da Funev. O presidente da fundação, Cicilio Alves de Moraes, explicou que não é objetivo da unidade aferir lucros. “A nossa proposta é cumprir a missão social e filantrópica da fundação e fazer o bem. O dinheiro repassado Pela prefeitura será investido apenas na administração da unidade, o que sobrar será devolvido ao município”, disse.

O prefeito Roberto Naves explicou que a contratação da OS foi necessária pelo caráter de urgência em se inaugurar a unidade, já que os atendimentos pediátricos no município estão prejudicados depois do anúncio da Santa Casa de Misericórdia de que o Pronto Atendimento será fechado. “Estamos no limite prudencial e não poderíamos contratar médicos e demais profissionais diretamente pela Prefeitura, por isso terceirizamos o serviço”, explicou.

A inauguração da UPA com Perfil Pediátrico contou com a presença de centenas de pessoas, entre elas autoridades como os deputados estaduais Amilton Filho e Coronel Adailton, o presidente da Câmara Municipal, Leandro Ribeiro e demais vereadores, o reitor da UniEvangélica, Carlos Hassel Mendes, o presidente da Associação Educativa Evangélica, Ernei de Pina, além de profissionais da saúde e lideranças civis, militares e eclesiásticas.

Investimento

A nova unidade é a primeira UPA com Perfil Pediátrico do Centro-Oeste e a terceira do Brasil. Está localizada na sede do antigo Cais Mulher e para adaptação e ampliação, a Prefeitura investiu R$ 1.016.000,00 em obras e mais de R$ 600 mil na aquisição de equipamentos e mobiliário. Mensalmente será investido mais de R$ 1,6 milhão por meio da contratação da Funev.

O secretário municipal de Saúde, Lucas Leite, contabilizou os investimentos neste mês na área da saúde e disse que R$ 10 milhões foram utilizados para comprar equipamentos como aparelhos de raios-X, mamógrafo e tomógrafo. “Neste mês retomamos as obras nas UBS no Residencial Leblon e na Vila Norte, além do início das obras no antigo Cais Progresso, que depois de pronto, passará a ser a UPA Norte, ampliando ainda mais a capacidade de atendimentos à população anapolina”, contou.

Estrutura

O prédio conta com cinco consultórios médicos, farmácia, ludoteca, dois isolamentos, salas de nebulização, estabilização, medicação, coleta, curativo, raios-X, leitos de observação e setor de urgência com reanimação. A capacidade é para até sete mil atendimentos a crianças e adolescentes menores de 16 anos.

Para isso conta com uma equipe multidisciplinar composta por médicos pediatras, clínicos e ortopedistas (apenas na área infantil); enfermeiros; técnicos de enfermagem, gesso e raios-X; assistente social, nutricionista, farmacêutico, biomédico, psicólogo e psicopedagogo.

Segundo o diretor de Urgência e Emergência da Prefeitura de Anápolis, Eduardo Sardinha, a nova unidade vai absorver toda a demanda da UPA da Vila Esperança e na Santa Casa de Misericórdia. “Significa que, além de melhorar o atendimento às crianças e adolescentes, vamos desafogar a UPA da Vila Esperança em 30%, agilizando também o atendimento aos adultos naquela unidade”, explicou.