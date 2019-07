Foto: Reprodução/Facebook e Marcos Corrêa/PR

O Presidente Jair Bolsonaro esteve nesta sexta-feira (26) em Goiás e seu primeiro compromisso foi um almoço no Sítio Esperança em Goianápolis, com o cantor Amado Batista e o governador Ronaldo Caiado (DEM). Na ocasião o Presidente falou sobre decreto sobre a posse e o porte de armas e a valorização dos militares. Em vídeo publicado em rede social Bolsonaro declarou:

“Referência de artista brasileiro, estamos na chácara dele, a campanha praticamente começou aqui, há 10 anos atrás. Cara humilde e adorado em todo Brasil. Muita honra e satisfação estar com ele aqui em Goiás”

Antes, o presidente comentou sobre um encontro com Amado no Palácio da Alvorada, em Brasília, ao falar com pessoas que o esperavam: “Almoçar com Amando Batista não é para qualquer um não”, brincou. A visita durou aproximadamente duas horas, ele deixou a fazenda às 13h45.

Bolsonaro saiu do Sítio Esperança, de helicóptero, direto para o Comando de Operações Especiais do Exército em Goiânia, onde passou a tarde. Por volta das oito da noite, o helicóptero da FAB, que serve a Presidência da República, pousou na Academia da Polícia Militar para a formatura a qual seu sobrinho Luiz Paulo Leite Bolsonaro era um dos formandos. No início da solenidade, Bolsonaro passou em revista às tropas.

Após a formatura o presidente da República Jair Bolsonaro (PSL) recebeu a Medalha da Ordem do Mérito Tiradentes Grã-Cruz, a maior honraria concedida pela Polícia Militar de Goiás (PM-GO). A solenidade é em comemoração ao 161º aniversário da corporação.

