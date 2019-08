Fonte: Assessoria de Comunicação e Marketing Institucional da OVG

Foto: divulgação

O programa Bolsa Universitária (PBU) da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) prorrogou o prazo para renovação do benefício para sexta-feira, dia 02 de agosto. A data limite seria 31 de julho. A direção do programa decidiu pela prorrogação porque, no começo da manhã desta quarta-feira, o site da instituição ficou fora do ar devido à sobrecarga no sistema.

Cerca de 90% dos bolsistas já atualizaram os dados e enviaram a documentação exigida. A renovação é feita somente online e o estudante precisa estar com a contrapartida efetivada no sistema da OVG. Quem não renovar perderá a bolsa.

Para fazer a renovação é necessário acessar o site da OVG (www.ovg.org.br) , clicar no banner do Programa Bolsa Universitária, seguido do link Bolsistas. Além de preencher o formulário, com informações pessoais e acadêmicas, os estudantes deverão anexar e enviar os comprovantes de rendimentos (cópia da Carteira de Trabalho com anotações de salário e documentos do Imposto de Renda e do extrato bancário). O aluno deve preencher também a pesquisa de satisfação referente à Bolsa Universitária.

As dúvidas sobre a renovação, contrapartida e outras questões relativas ao programa podem ser esclarecidas pelo WhatsApp: (62) 99641-6090.