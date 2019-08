Fonte: Câmara Municipal de Anápolis

por Orisvaldo Pires

Câmara entrega Título de Cidadania a Jair Bolsonaro e testemunha assinatura de contrato da Norte-Sul

A Câmara Municipal de Anápolis homenageou o presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), com o título de Cidadão Anapolino. A entrega do certificado por parte dos vereadores anapolinos aconteceu no final da manhã desta quarta-feira (31.jul), logo após a cerimônia de assinatura do contrato para início das operações da Ferrovia Norte-Sul, realizada no Porto Seco Centro-Oeste, no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).

O Poder Legislativo anapolino foi representado no evento pelo presidente, Leandro Ribeiro (PTB), e os vereadores Lélio Alvarenga (PSC), Elinner Rosa (MDB), Teles Júnior (PMN), Américo Ferreira (PSDB), Mauro Severiano (PSDB), Lisieux José Borges (PT), Wederson Lopes (PSC), João Feitosa (PTB), Fernando Paiva (PODE), Pedro Mariano (PRP) e Paulo de Lima (PDT).

A iniciativa de conceder o título foi dos vereadores Lélio Alvarenga, Thaís Souza, Deusmar Japão e Pastor Elias Ferreira, aprovado em plenário pela maioria dos vereadores na sessão extraordinária realizada no dia 10 de julho de 2019. A intenção dos vereadores é sensibilizar Jair Bolsonaro em relação às demandas importantes da cidade que necessitam do respaldo federal e reconhecer a entrega da Ferrovia Norte-Sul depois de 32 anos de espera.

O presidente Jair Bolsonaro ficou emocionado com o reconhecimento dos anapolinos, por meio do Título de Cidadania, e agradeceu a Câmara de Anápolis. “É uma honra. Agora sou anapolino de direito”, comentou o presidente da República ao receber o certificado. O presidente da Câmara, Leandro Ribeiro, disse que o título conferido a Jair Bolsonaro estabelece ligação direta de Anápolis com o chefe do Executivo federal, que entrega aos anapolinos e a todos os brasileiros a estratégica Ferrovia Norte-Sul.

Leandro Ribeiro também comemorou o anúncio feito por Jair Bolsonaro de mais uma obra essencial para o país, que já foi tema de inúmeros debates na tribuna da Câmara: a duplicação de trecho de aproximadamente 800 km da BR 153, entre Anápolis e Aliança (TO), cujas obras devem se iniciar ainda este ano. “Apenas esses dois projetos já justificariam o título de cidadania ao presidente”, disse Leandro Ribeiro.

Lélio Alvarenga avaliou como “histórica” a entrega do título do presidente do Brasil, “Jair Bolsonaro, em sete meses de governo, estabeleceu canais eficazes de comunicação com Anápolis, seus ministros e interlocutores dão atenção a todos os projetos que encaminhamos com pedido de solução”. Deusmar Japão evidenciou que o apoio que Jair Bolsonaro recebeu dos anapolinos para chegar à presidência do país chancela a honraria que ora recebe.