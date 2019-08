Fonte: Governo de Goiás

Vagas são destinadas a alunos do ensino médio da rede estadual

Os alunos da 2ª e 3ª séries, do ensino médio de escolas estaduais, interessados em ingressar em cursos técnicos profissionalizantes dos Institutos Tecnológicos de Goiás (Rede Itego) podem se inscrever a vagas reservadas para a Seduc, até a próxima sexta-feira, dia 9 de agosto. As inscrições podem ser feitas através do site https://site.educação.go.gov.br/editais-itego , onde terão acesso aos Editais, vagas, cursos oferecidos e municípios. O resultado final será divulgado no dia 14 de agosto.

Esta é uma ação do Governo de Goiás, com o propósito de promover a qualificação profissional entre os jovens, por meio da cooperação entre as Secretarias de Desenvolvimento e Inovação (Sedi) e da Educação (Seduc).

Além de promover a qualificação profissional dos jovens, o projeto vai otimizar a utilização das infraestruturas existente na Rede Itego e dos recursos públicos.

O termo de cooperação assegura até 30% do total de vagas oferecidas pela Rede dos Institutos Tecnológicos de Goiás (Sedi/Rede Itego), nos cursos técnicos de nível médio e qualificação profissional.

Adriano da Rocha Lima, titular da Sedi, ressalta que, com a parceria, os alunos serão estimulados a dar continuidade aos estudos e a obterem uma formação técnica profissional. “Os alunos poderão obter uma formação profissional para se inserir no mercado de trabalho”, frisou.

Rede Itego

A Rede Itego está sob a gestão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação (Sedi) e hoje conta com 23 unidades em operação, com o oferecimento de cursos superior tecnológico, técnico de nível médio, qualificação profissional e capacitação nas modalidades presencial e a distância.

Os cursos são oferecidos gratuitamente à população. A grade de cursos a ser oferecido por cada unidade é definida tendo como base a vocação econômica do município e região.

Mais informações: (62) 3201-5556

