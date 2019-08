Lembrando que os 500 primeiros recebem kits com squeeze, boné, camiseta e sacochila

O 10º Circuito Anapolino de Corrida de Rua chega com tudo em sua 4ª etapa, que será disputada no dia 25 de agosto, às 8 horas, com largada na Vila Jaiara. Realizado pela Prefeitura de Anápolis, via secretaria de Esportes, o maior circuito público do Brasil deve contar com 5 mil competidores, em um percurso de 5 quilômetros. Clique aqui e faça sua inscrição!

O secretário de Esportes, Karim Abrahão, afirmou que o evento já é destaque nacional. ‘‘A corrida é chancelada pela Federação Goiana de Atletismo. Muitos atletas deixam de participar de circuitos no Brasil para competir em Anápolis’’, explicou. De acordo com a diretora de Esportes, Simone Pereira, os 500 primeiros inscritos recebem os tradicionais kits. ‘‘É por ordem de inscrição. Todos os corredores devem ficar ligados. Estamos preparando um grande evento’’, disse.

Social

Lembrando que, nos últimos dois anos, o prefeito Roberto Naves tomou a iniciativa de agregar um benefício à competição. Cada prova transforma os competidores em agentes de promoção social. Isso porque, para participar, cada pessoa deve doar 1 kg de alimento não perecível no dia da entrega do material de prova – chip e número de peito – e dos kits – squeeze, boné, camiseta e sacochila personalizados.

O que é arrecadado é entregue a entidades sem fins lucrativos e a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Serviço:

4ª etapa do Circuito Anapolino de Corrida de Rua

Data: 25 de agosto (domingo)

Horário: 8h (em ponto)

Local: largada na Vila Jaiara

Obs: No caso das equipes, os atletas precisam se cadastrar primeiro e, após o procedimento, realizam as inscrições!