Entradas podem ser adquiridas pela internet ou na bilheteria do Ginásio

Fonte: Prefeitura de Anápolis

O torcedor anapolino já pode adquirir seu ingresso para o amistoso internacional de basquete entre Brasil e Uruguai. Os bilhetes estão sendo comercializados no ginásio Internacional Newton de Faria. Os valores são R$ 45 reais as cadeiras e R$ 25 reais as arquibancadas.

O amistoso será dia 8 de agosto, às 21h, e é preparatório para o Mundial da China, que será realizado de 31 de agosto a 15 de setembro. Lembrando que a Seleção Brasileira de Basquete segue realizando trabalhos na academia Sérgio Borges, além de treinamentos no ginásio Internacional (horários alternativos).

O prefeito Roberto Naves, entusiasta da atividade esportiva como motriz do lazer e do desenvolvimento social, abriu as portas da cidade para mais um grande evento internacional. “Assim como fizemos com o vôlei, Anápolis é agora também a capital goiana do basquete. Os anapolinos recebem a seleção de braços abertos, para incentivá-la rumo ao título mundial”, disse o prefeito.

O secretário Karim Abrahão revela que será oferecida estrutura adequada à seleção principal de basquete. Segundo ele, a intenção do prefeito Roberto Naves é alavancar a prática do basquete na cidade. Além da Confederação Brasileira de Basketball (CBB), a estadia da seleção em Anápolis tem o acompanhamento da Federação Goiana de Basketball (FGB), por meio de seu presidente, Ely Toscano Paschoal, e do vice-presidente, Fernando Duran.

Ingressos – Pontos de vendas

*Ginásio Internacional Newton de Faria

Av. Sen. José Lourenço Dias – St. Central

Horário: das 9h às 12h; 14h às 17h

Valores: 45 reais (cadeira) e 25 reais (arquibancada) / meia-entrada paga 25 e 15, respectivamente (incluso taxa de serviço);

Obs: Crianças até oito anos de idade ou cadeirantes, não pagam!

*Domma Showroom

Av. Jamel Cecílio, Bairro Jundiaí, Quadra 62, Lote 01, Loja 07 – próximo ao Correios.

Horário: das 9h às 18h30

Valores: 45 reais (cadeira) e 25 reais (arquibancada) / meia-entrada paga 25 e 15, respectivamente (incluso taxa de serviço)

*Pela internet compre no Funlife.com.br