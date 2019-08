Agentes de endemias e comunitários de saúde vão percorrer toda a cidade para eliminar os focos do Aedes Aegypti

O período chuvoso ainda não começou, mas a Prefeitura de Anápolis já está em alerta contra a dengue e outras doenças provocadas pelo Aedes aegypti como a chikungunya e o zika vírus. Para isso, intensificou as ações de combate agora no início de agosto para evitar a proliferação do mosquito que pela sazonalidade e ciclo a cada três anos, apresentou maior incidência neste ano em todo o País.

São 250 agentes de endemias e comunitários de saúde, mais 20 oficiais da Ala 2 percorrendo toda a cidade. Nesta segunda-feira, 5, o trabalho foi feito pela manhã na região central, um dos locais que mais apresenta focos do Aedes aegypti. “Iniciamos nessa região por ser um dos nossos maiores desafios”, ressalta a gerente de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde, Patrícia Godoi.

Só que para combater o mosquito é necessário o engajamento de toda a população. Desde os cuidados básicos como não deixar água parada até o apoio ao trabalho dos agentes. “Sem o envolvimento da população é impossível obtermos um resultado positivo e determinante contra o Aedes”, frisa a gerente de Epidemiologia.

Ela ainda destaca o reforço dos agentes comunitários de saúde e da Ala 2. Os primeiros atuam nas áreas de cobertura da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e os militares na região central. Patrícia explica que essa integração garante um trabalho mais ágil e eficiente. “Os agentes comunitários atuam em seus locais de trabalho. Eles já possuem um elo com a comunidade o que fortalece a conscientização”, conta. Já os agentes de endemias estão nas áreas que não possuem cobertura, garantindo o alcance em toda a cidade.

Confira o cronograma de visitas de 11 a 15 de março:

Parque Iracema

Jardim das Américas I e II

Jardim Village

Conjunto Mirage

Jardim Alexandrina

Parque dos Pirineus

Residencial Veneza

Jardim Guanabara

Residencial Aldeia dos Sonhos

Residencial Centenário

Residencial Ana Caroline

Setor Bougainville

Bairro Boa Vista

Cidade Universitária/Santa Isabel

Parque Residencial das Flores

Bairro Recanto do Sol

Adriana Parque

Setor Jandaia

Bairro Las Palmas

Residencial Dom Emanuel

Setor Escala

Vila Jaiara

Anexo Itamaraty

Bairro das Bandeiras

Vila Harmonia

Medidas de combate

Não deixar água parada em pneus

Não deixar água acumulada sobre a laje

Não deixar a água parada nas calhas

Deixar as vasilhas com plantas sempre secas ou cobri-las com areia

Caixas de água devem ser limpas constantemente e mantidas sempre fechadas e bem vedadas

As piscinas devem ter tratamento de água com cloro. As que não são utilizadas devem permanecer sempre secas

Garrafas devem ser armazenadas em locais cobertos e sempre de cabeça para baixo

Não descartar lixo em terrenos baldios e manter a lata de lixo sempre bem fechada