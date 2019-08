Interessados têm até 16 de agosto para procurar a unidade, que está em nova sede

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Boa notícia! A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até o dia 16 de agosto, o período de matrículas, para os interessados em fazer parte do time da Escola de Teatro de Anápolis. Em nova sede, o prédio está localizado na Rua Pereira do Lago, Qd.44 Lt.13, Bairro Jundiaí.

Para efetivar a matrícula, é necessário apresentar carteira de identidade (RG) ou certidão de nascimento e uma fotografia no formato 3×4. No caso dos alunos com idade menor de 16 anos, no ato da matrícula, é necessária a presença do adulto responsável.

Teatro para crianças, teatro juvenil, curso básico de teatro e oficina de montagem são as modalidades oferecidas. Para a manutenção dos cursos, é cobrada uma taxa semestral no valor de R$ 65.

Escola

Fundada em 1989, a Escola de Teatro de Anápolis atua na promoção da prática teatral e da vivência artística. São realizadas atividades de alto teor criativo, estimulando a expressividade cênica. Em seu programa de trabalho, desempenha aulas práticas e teóricas nas áreas de interpretação, expressão corporal, encenação e montagem de espetáculo.

Horários das aulas

Teatro para Crianças (7 a 10 anos)

Turmas: Segunda e quarta-feira – 9h às 11h

Terça e quinta-feira – 16h às 18h

Teatro Juvenil (11 a 15 anos)

Turmas: Terça e quinta-feira – 9h às 11h

Terça e quinta-feira – 14h às 16h

Curso Básico de Teatro (a partir de 16 anos)

Turmas: Segunda e quarta – 14h às 16h

Terça e quinta-feira – 19h às 21h

Oficina de Montagem Teatral (a partir de 18 anos)

Turmas: Sábado – 14h às 18h

Serviço

Matrículas Escola de Teatro de Anápolis

Endereço: Rua Pereira do Lago, Qd.44 Lt.13, Bairro Jundiaí

Informações: 3902-1501