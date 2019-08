Por iniciativa do Deputado Coronel Adailton, a Assembleia Legislativa realizou solenidade dedicada ao aniversário do Município, comemorado em 31 de julho. O evento teve lugar no plenário Getulino Artiaga, na noite desta segunda-feira, 5.

A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás realizou sessão especial para celebrar o 112º aniversário da cidade de Anápolis. Por iniciativa do deputado Coronel Adailton (PP), que é cidadão anapolino, a solenidade foi realizada na noite desta segunda-feira, 5, e entregou o Certificado de Honra ao Mérito a 36 personalidades que se destacaram em suas contribuições para o desenvolvimento do município. Prestigiaram o evento os deputados Antônio Gomide (PT) e Amilton Filho (SD), representantes de Anápolis na Casa de Leis.

Ao abrir os discursos da tribuna, o deputado Coronel Adailton lembrou que morou em Anápolis na sua juventude, casou, fez amigos e constituiu família, tendo filhos e netos. “Lembranças que provocam um nó na garganta. De cidade pequena a uma metrópole moderna”, comentou sobre seu orgulho da cidade.

O parlamentar recordou que com a diminuição da exploração do ouro, Anápolis foi se tornando um local cada vez mais povoado para cultivar suas terras férteis. “As trilhas deram lugares à estrada e a cidade floresceu e cresceu. Em 1935, a cidade deu um passo ao progresso e Anápolis se tornou a mais pujante comercialmente do Estado”.

Coronel Adailton lembrou também da construção da Base Aérea, em 1972, e da criação do distrito agroindustrial da cidade, abrigando o maior polo agroquímico da América Latina em 1976.

“Anápolis chega aos seus 112 anos como uma das maiores e mais promissoras cidades do Brasil. Reconhece seus benfeitores ao longo da história e mantem os olhos à frente. É e sempre foi essa mãezona a todos que ali moram. Agradeço ao povo anapolino pela acolhida”, encerrou o parlamentar.

Em nome dos homenageados, o jornalista Wander Lúcio ocupou a tribuna no Plenário, externando sua emoção e alegria de entrar na Assembleia. Ele destacou os bons serviços prestados pela Casa ao Estado de Goiás e, em especial, à Anápolis. Disse ainda que esse sentimento é dirigido aos deputados Coronel Adailton, Antônio Gomide (PT) e Amilton Filho (SD), que têm base eleitoral na cidade.

“Anápolis se destaca pela grandeza da intelectualidade, o arrojo político e administrativo, na força do trabalho, do voluntariado e por suas organizações apolíticas e políticas. É isso que ela tem de melhor. Cada representante aqui, hoje, a sua maneira, plantou ao longo dos 112 anos e ajudou o município. Estamos bem representados”, disse.

Ele frisou, ainda, que foi com a força do trabalho do anapolino, com sua inteligência e sua mão de obra que temos uma Capital do Estado estruturada e rica. “Anápolis foi o ponto convergente da nova fronteira agrícola do médio norte goiano, estendendo suas trilhas, ligando o centro de Goiás à Baia do Marajó e embocadura do Rio Amazonas, na cidade de Belém, um feito de Juscelino Kubitschek. Foi o ponto zero da estrada Belém-Brasília. Sinto-me lisonjeado em estar aqui hoje e em discursar em nome dos homenageados. Anápolis está bem representada esta noite. Muito obrigado por me ouvirem e que Deus nos abençoe”, finalizou o jornalista.

