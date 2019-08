Cestas básicas, que serão entregues a famílias carentes e entidades sociais, começam a ser montadas por servidores da Prefeitura de Anápolis

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Foto: Gislaine Matos – Dircom

Mesmo que a festa tenha chegado ao fim, a melhor parte do ArraiAna começa agora. Nesta quarta-feira, 7, cerca de 100 servidores da Prefeitura de Anápolis começaram a montar as cestas com as 87 toneladas de alimentos arrecadados na edição 2019. Com o apoio da população, a marca de 73 toneladas de 2018 foi superada em quase 20%, o que prova o sucesso da iniciativa. “Gostaria de agradecer aqueles que ajudaram doando alimentos, e aos servidores que trabalharam voluntariamente nos cinco dias do evento. É assim que fazemos a diferença na vida do próximo”, disse o prefeito Roberto Naves, durante a montagem dos fardos.

Cinco quilos de arroz, dois de feijão, quatro de açúcar, dois pacotes de macarrão, outros dois de bolacha e um litro de óleo. Esses são os alimentos que compõem as cestas básicas, que agora serão doadas a famílias em estado de vulnerabilidade social, cadastradas no Centro de Referência em Assistência Social (Cras), da Prefeitura de Anápolis. Segundo a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Erizania Lobo, também é possível ajudar quem ainda não é cadastrado e passa por dificuldades. “É só ir à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ao lado do Terminal Urbano, ou entrar em contato pelo 3902-2586, para efetivar a inscrição”, comentou.

Instituições filantrópicas também receberão apoio do Executivo. Alimentos como açúcar, arroz e feijão, que provavelmente vão sobrar em maior quantidade, impossibilitando a montagem de mais cestas, serão colocados em fardos maiores e entregues às entidades. Já a data e o local da entrega serão divulgados em breve pela Prefeitura de Anápolis.

A festa

Em um momento em que se observam tantas atrocidades em várias regiões do Brasil e do mundo, a Prefeitura de Anápolis propôs uma forma diferente para comemorar o aniversário da cidade, com um evento em que a população é convocada para ajudar pessoas que vivem em estado de vulnerabilidade social.

O ArraiAna é um evento que reúne cantores de renome nacional, além de várias atrações locais, sendo que o ingresso é apenas um quilo de alimento não perecível. Durante os cinco dias de festa (30 de julho a 3 de agosto), 34 entidades filantrópicas comercializaram bebidas e comidas para ajudar na arrecadação de recursos para o desenvolvimento de suas atividades. Dessa forma, todos saíram ganhando.