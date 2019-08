Mais de 100 vagas estão abertas para o segundo semestre; programa já atende mais de duas mil crianças e adultos

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Foto: Carlos Pasti

As aulas de Iniciação Esportiva, do programa Esporte em Ação, foram reiniciadas. Vagas estão disponíveis para Natação (40 turno matutino e 40 vespertino), além de Futebol, Futsal, Vôlei e Basquete (ilimitados). Já na Hidroginástica, 10 vagas à disposição. Ao todo, mais de duas mil crianças participam do Esporte em Ação. O programa é da Prefeitura de Anápolis e gerido pela Secretaria Municipal de Esportes.

O Analista de Esportes, Danilo Trombiero, reitera que as matrículas para Natação e Hidroginástica são realizadas somente na Secretaria de Esportes, localizada no Ginásio Internacional Newton de Faria. O atendimento é das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30. Já as demais modalidades, as matrículas são feitas nos próprios núcleos esportivos.

Esporte em Ação

O projeto Esporte em Ação visa dar oportunidades de iniciação esportiva, aperfeiçoamento e treinamento ao maior número possível de crianças, adolescentes e adultos em Anápolis. Atualmente são atendidas duas mil crianças e adolescentes. O programa é aberto à participação da comunidade e é totalmente gratuito. Uma condição para o ingresso das crianças e adolescentes é que estejam matriculadas e frequentem regularmente as aulas.

Entre os benefícios conquistados pelos atletas que participam das atividades oferecidas pelo programa estão: inserção a uma modalidade esportiva sem custos para a família; uniformes para a prática esportiva; meio incentivador para a formação educacional; facilitador na integração e convívio social; desenvolvimento de valores éticos e morais; palestras nas áreas de saúde, esporte e prevenção e avaliação Física para identificar novos talentos.

Núcleos Diretos da Secretaria de Esportes

Assessoria de Corrida

Local: Ginásio Internacional Newton de Faria

Modalidade: Corrida de Rua

Aulas: segunda, quarta e sexta

Horários: 7h às 8h e 8h às 9h

Futebol Campo Barro Preto

Local: Campo Barro Preto – Av. Ana Jacinta – bairro Santa Maria de Nazareth

Modalidade: Futebol

Aulas: segunda e quarta

Horários: 8h às 11h e 14h às 17h

Futebol Campo Vila Esperança

Local: Campo Vila Esperança – Rua dos Canudos, próx. Colégio Estadual Dinalva Lopes

Modalidade: Futebol

Aulas: terça e quinta

Horários: 8h às 11h e 14h às 17h

Futebol Campo Nova Vila

Local: Campo Nova Vila – Rua Paranaguá esq. Rua 9 – Nova Vila

Modalidade: Futebol

Aulas: segunda e quarta

Horários: 8h às 11h e 14h às 17h

Futebol Campo Munir Calixto

Local: Campo Munir Calixto – Rua 4 – Industrial Munir Calixto

Modalidade: Futebol

Aulas: segunda e quarta

Horários: 8h às 11h e 14h às 17h

Futebol Campo Vila União

Local: Campo Vila União – Rua 5 esq. com Rua 13 – Vila União

Modalidade: Futebol

Aulas: terça e quinta

Horários: 8h às 11h e 14h às 17h

Futebol Campo Vila Jaiara

Local: Rua Assis Brasil esq. Rua Niquelândia – Jaiara

Modalidade: Futebol

Aulas: terça e quinta

Horários: 8h30 às 11h30 e 14h às 17h

Futebol Campo Jardim América

Local: Av. Paranapanema – Jardim América

Modalidade: Futebol

Aulas: segunda e quarta

Horários: 8h às 11h e 14h às 17h

Futebol Campo Vila Norte

Local: Campo Vila Norte – Av. Perimetral – Vila Norte

Modalidade: Futebol

Aulas: segunda e quarta

Horários: 8h às 11h e 14h às 17h

Futebol Setor Sul

Local: Rua Joaquim de Souza – Setor Sul

Modalidade: Futebol

Aulas: segunda, terça, quarta e quinta

Horários: 8h às 11h e 14h às 17h

Futebol Bounganville

Local: Rua Drº Zaqueu Crispim – Setor Bounganville

Modalidade: Futebol

Aulas: terça e quinta

Horários: 8h às 11h e 14h às 17h

Futebol Flamenguinho

Local: Travessa 8, entre as quadras 9 e 3 A – Bairro Frei Eustáquio

Modalidade: Futebol

Aulas: segunda e quarta

Horários: 8h às 11h e 14h às 17h

Futebol Campo do Calixtópolis

Local: Bairro Calixtópolis

Modalidade: Futebol

Aulas: segunda e quarta

Horários: 8h às 11h e 14h às 17h

Praça Gracinda Maria

Local: Avenida 1 – Bairro Antônio Fernandes

Aulas: segunda e quarta

Modalidades: Voleibol, Futsal e Basquete

Horários: 08h às 11h e 14h às 18h

Alvorada

Local: Praça Sol Nascente – Av. Juscelino Kubitschek – Jardim Alvorada

Modalidade: Futsal (Rogério Garcez/Charles)

Aulas e horários: segunda e quarta 14h30 às 16h30 (Futsal)

Aulas e horários: terça e quinta 8h30 as 10h30 (Futsal)

Bombeiro Mirim

Local: 1º Pelotão do 3º Batalhão Bombeiro Militar – Av. Santos Dumont esq. Rua Uruguai, s/nº, Jardim das Américas 1ª Etapa

Modalidade: Hidroginástica (Adulto)

Aulas: quarta e sexta

Horário: 14h15 às 15h15

UniEvangélica

Local: Av. Universitária, 3 – Km 3,5 – Cidade Universitária

Aulas: terças e quinta

Horários: 8h20 às 10h20 e 13h20 às 15h

Modalidade: Natação

Secretaria Municipal de Esportes

Ginásio Internacional Newton de Faria

Av. Senador José Lourenço Dias, s/n° – Centro

Telefone para informações: 3902-1197