Fonte: Câmara Municipal de Anápolis

por Geovana de Bortole

Em uma noite histórica, a Câmara Municipal de Anápolis homenageou os governadores anapolinos Antonio Oliverio Garcia de Almeida, conhecido como Antonio Denarium, de Roraima, Mauro Mendes Menezes Ferreira, do Mato Grosso e Ronaldo Caiado, de Goiás, em sessão solene realizada na noite de terça-feira (06.ago).

Pela primeira vez, a cidade conta com três anapolinos governando estados brasileiros na mesma legislatura, e para prestigiar as personalidades que elevam o nome da cidade nacionalmente, o vereador Lisieux José Borges (PT) concedeu o título de Cidadão Benemérito da Comunidade, com respaldo dos demais vereadores.

O propositor da honraria explicou que o título é concedido aos anapolinos que realizam ações relevantes em suas áreas. “Os governadores que estão recebendo a homenagem já poderiam ter recebido esse título por suas atuações no ramo empresarial, pois são empresários de grande sucesso. Agora alçaram o principal cargo de seus estados. Estamos agraciando esses dois governadores pelo mérito de divulgar nosso município. Esta homenagem é muito merecida”, ressaltou o parlamentar.

A solenidade foi conduzida pelo presidente da Casa, vereador Leandro Ribeiro (PTB), que lembrou que os anapolinos ficam orgulhosos por terem conterrâneos se destacando no país. “É muito importante que o Poder Legislativo reconhecer os méritos desses anapolinos. Ficamos felizes em saber que atualmente três governadores nasceram na cidade. Hoje é um dia histórico, que ficará para sempre o registro de que um dia, tivemos três anapolinos governando estados brasileiros”, falou.

O Governador Mauro Mendes Ferreira, do Mato Grosso, contou que se sente lisonjeado com a homenagem da Câmara Municipal e que pretende honrar o cargo que ocupa. “É uma alegria muito grande poder retornar a minha cidade natal ao lado, onde fui criado até os 16 anos. Tive uma infância humilde, assim como milhares de anapolinos. Mas aprendi o valor do trabalho com minha família e devo aos meus pais seus ensinamentos. Fui fazer Faculdade em Cuiabá e acreditei naquele estado, que tem muito potencial. Hoje pretendo honrar esse cargo importante e entregar resultados neste importante cargo que ocupo”, afirmou.

Para o Governador de Roraima, Antonio Denaruim, é uma felicidade muito grande receber este título da Câmara Municipal. “Hoje conto com muitos familiares no Plenários e sempre sinto muita saudade da nossa cidade. Saí daqui aos 25 anos e estou fora há 30 anos, mas sempre retorno para visitar minha família. Sempre estudei em colégio público e comecei a trabalhar muito cedo com meu pai. Me tornei o gerente mais jovem do Banco Bamerindus aos 25 anos. Pelo banco, fui transferido para Bahia e depois me mudei para Roraima, onde comecei minha vida profissional na agricultura, setor agropecuário, empresarial e política. Estou muito feliz com este reconhecimento do Poder Legislativo”, disse.

O Governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que fez questão de participar da solenidade, recebeu o título de Cidadão Benemérito em 2015, através da iniciativa do ex-vereador Gleimo Martins. Durante a solenidade, a Câmara Municipal de Anápolis concedeu entrega simbólica relembrando este título. O Governador comentou que acredita que esta é a primeira vez que uma cidade conta com três governadores no mesmo período legislativo. “Este é um grande diferencial. Três governadores anapolinos, que saíram de nossa cidade para fazer história política em outros estados. “Ambos são referência na política nacional. Mauro Mendes mostrou o avanço no Mato Grosso. Antonio Denarium pegou Roraima totalmente dilapidado, invadido por refugiados e está encaminhando o estado. Eu não poderia deixar de estar presente nesta solenidade, para que conste na história os três anapolinos governando na mesma legislatura, recebendo esta grande homenagem da Câmara Municipal”, concluiu.

A solenidade foi prestigiada pelos vereadores Professora Geli (PT), Teles Junior (PMN), Deusmar Japão (PSL), Américo (PSDB), João Feitosa (PTB), Fernando Paiva (PODE), Domingos Paula (PV), Lélio Alvarenga (PSC), Pastor Elias Ferreira (PSDB), Jean Carlos (PTB), Mauro Severiano (PSDB); senadores Vanderlan Cardoso (PP/ GO) e Messias de Jesus (PRB/RR); deputados estaduais Amilton Filho (SD) e Coronel Adaílton Florentino (PP).

Foto: Ismael Vieira